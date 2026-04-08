El puntero Gimnasia quiere igualar su récord de triunfos consecutivos

Con nueve victorias en fila, recibe este miércoles a las 21 a Unión, por una nueva fecha de la Liga Nacional. La visita llega con cinco derrotas seguidas y sin Daniel Hure, que dejó la actividad por una afección cardíaca.

El líder Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (22 triunfos y 11 derrotas) recibirá este miércoles a Unión de Santa Fe (12 y 21), en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugará en el Socios Fundadores, dará comienzo a las 21, y será arbitrado por Fabricio Vito, Sergio Tarifeño y José Domínguez.

El “Verde” buscará su décima victoria, para así igualar el récord que tiene de triunfos seguidos en su historial, que logró en la temporada 2024/25, bajo el mando del comodorense Martín Villagrán, actual técnico de Olímpico de La Banda.

El elenco, que dirige el rosarino Pablo Favarel, se encuentra pasando por un brillante momento. Viene de vencer a Oberá de Misiones y a San Lorenzo y de esa manera, llegó a las cinco victorias seguidas de visitante, extendiendo su racha ganadora a nueve triunfos en fila.

Además, tiene pendiente el juego con Argentino de Junín, quien a raíz de factores climáticos, el plantel bonaerense no pudo llegar la la ciudad y por esa razón, el partido del último viernes quedó reprogramado para el 17 de este mes.

Este miércoles, Gimnasia vuelve a presentarse en su cancha, donde no pierde desde el 14 de diciembre último, día en que cayó 80-87 ante Oberá.

En ese contexto, el “Verde” intentará hacerse fuerte en casa, para así no solo llegar a su décima victoria, sino también afirmarse en la cima, y mantener el sueño latente de adjudicarse el 1 de la fase regular.

EN LA PRIMERA RUEDA GANO EL “TATENGUE”

Gimnasia y Unión se enfrentaron por la primera rueda el 9 de enero último en el estadio “Angel Malvicino”, con victoria para el elenco santafesino por 88-75.

En ese partido, se destacó Yeferson Guerra, quien marcó 22 puntos, seguido de Emiliano Basabe con 19 tantos, mientras que Daniel Hure -ex Gimnasia- aportó 14 unidades, lo mismo que el pívot Christopher Vogt.

En Gimnasia, mientras tanto, sus mejores hombres en la ofensiva fueron el chileno Sebastián Carrasco y el cubano Marcos Chacón, ambos con 18 puntos.

Para este segundo enfrentamiento, Gimnasia seguramente salga con Emiliano Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí.

Como relevos estarán Mauro Cosolito, Sebastián Carrasco, Carlos Rivero, Marcos Chacón, Kenneth Horton, y los juveniles Jesús Centeno, Valentino Ayala, Natalio Santacroce o Ciro Melo o Benjamín Anríquez.

Unión -17º-, que viene de cinco derrotas en fila y que de los últimos doce juegos, solo ganó uno, podría arrancar de la siguiente manera: Franco Balbi, Yeferson Guerra, Emiliano Basabe, Felipe Araujo y Chijioke Akwuba Jr.

Mientras que como relevos estarán Christopher Vogt, Isaiah Brown, Federico Elías, Martín Cabrera y Facundo Chamorro. A último momento, el equipo santafesino sufrió la baja -dejó la actividad profesional-, del ala pívot cordobés Daniel Hure, tras detectársele una afección cardíaca, en estudios médicos que le fueron realizados recientemente.

De esa manera, Hure, quien entre otros clubes, vistió la camiseta de Gimnasia -temporada 2017-2018-, tiene que dejar de jugar a los 41 años y por tiempo indeterminado.

También está la chance que arranque con Balbi, Guerra, Basabe, Facundo Chamorro y Chris Vogt, inicial que así comenzó en la derrota ante Boca Juniors (74-68). El técnico del equipo “tatengue” es Ariel Rearte.

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ANTES JUEGAN LOS PIBES

Mientras tanto, desde las 17, se jugará el partido por la Liga Próximo entre los elencos juveniles de ambos clubes. Gimnasia viene de ganarle de visitante a San Lorenzo 66-62 y de ese modo, cortó una racha de tres derrotas seguidas.

El elenco, que dirige Gustavo Sapochnik, se encuentra 12º en la tabla con 13 triunfos y 20 derrotas, mientras que Unión, marcha 14º con 12 victorias y 21 caídas. En su última presentación, el elenco santafesino se llevó un valioso triunfo ante Boca por 73-64.