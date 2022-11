Aumentan las denuncias y los casos ascenderían a más de 130

Las denuncias de abuso en el Jardín 406 conmocionó a Comodoro Rivadavia. Hay 33 denuncias contra el docente de música que también brindaba clases en la Escuela 169 (de Primaria) y el Instituto 806 (Superior). Se estima que los casos podrían ascender hasta 130. Así lo afirmó Leonor Pérez, de la organización Pañuelos Amarrillos, en diálogo con El Patagónico.

En este sentido, Pérez lamentó que en esta ciudad hay un promedio de una denuncia de abuso por día, pero que las autoridades no brindan respuestas. “Esto es algo que viene sucediendo hace muchísimos años. Pasó en la Escuela 83, en la Escuela de Arte y, actualmente, hay denuncias en la Escuela 519 que es de educación especial. ¿Por qué tenemos que llegar a esto? ¿Por qué tiene que llegar la Justicia de ver al pueblo enojado?”, interpeló.

“La sociedad está cansada de que sean ciegos. Estamos pidiendo por una Justicia con celeridad, que podamos tener como padres, madres y familiares las garantías que corresponden. Están fallando los sistemas institucionales y pedimos que puedan rever esta situación”, destacó y pidió cámaras en los jardines y escuelas para brindar seguridad a los estudiantes.

Asimismo, la referente de Pañuelos Amarillos consideró que el pedido de Justicia no es solamente para los niños del Jardín 406 sino para todos los casos que “han sido cajoneados”. “Muchos han pasado años y no han tenido una resolución. La sociedad tiene que despertar en estos temas”, afirmó.

CASOS EN AUMENTO

Pérez explicó que oficialmente hay 33 denuncias realizadas contra el docente del Jardín 406, pero no descartó que la cifra continúe subiendo. “Se habla de más de 120 casos en este jardín”, aseveró.

El reclamo de los padres llevó a interrumpir el tránsito en la ruta Nacional 3. Allí, la referente de Pañuelos Amarrillos fue testigo de una situación que la dejó sin palabras. “Se me acercaron un papá y una mamá desesperados diciéndome que su nena hace dos horas le había dicho que había sido abusada. La situación te deja sin palabras. Te deja mal”, subrayó.

“Esto se dio a conocer por un caso masivo, pero sucede constantemente. Todos los días hay casos de abuso, y hay muchas denuncias que no se hacen por miedo y vergüenza. Muchos niños son callados y amedrentados”, cuestionó.

Para Pérez, los casos de abuso son consecuencia de no hacer nada durante años. “Esto no termina poniendo a un pedófilo preso. Esto es algo de un proceso en la niñez, en la adolescencia y aun de grandes. Tenemos que tomar conciencia que tiene que haber un cambio. Tiene que haber profesionales idóneos en todas las áreas. Las instituciones tienen que contar con asociaciones, fundaciones y ONGs, que están dispuestas a colaborar para que esto mejore. Solamente esperamos que se pueda tomar conciencia de que no es algo menor que a nuestros niños sean abusados y queden en la nada”, expresó.