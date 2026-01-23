Avanza la instalación de luminarias entre el Chalet Huergo y el Centro

Con el objetivo de brindar mayor seguridad, el Municipio inició los trabajos para dotar de iluminación el sector. En la etapa se colocarán 38 artefactos LED.

Desde este jueves, el personal de la subsecretaría de Mantenimiento y Conservación, dependiente de la Secretaria de Control Urbano y Operativo del Municipio, comenzó con las tareas para colocar e instalar 38 farolas lumínicas en el sendero peatonal comprendido entre el Chalet Huergo y el ingreso al Centro de la ciudad.

Respecto de los trabajos que se llevan adelante en el mencionado sector peatonal, el subsecretario de Mantenimiento y Conservación, Luis Correa, indicó que “responden a un pedido realizado por el intendente, donde en la primera etapa se dará continuidad a la iluminación desde el Cenotafio -lugar en el que se encuentra actualmente instalada la última farola-, hasta el Chalet Huergo. Serán 38 artefactos LED de 200 watts de potencia”.

Una vez que estén instaladas dichas luminarias, “arrancamos con la construcción de la segunda etapa, que llevará más tiempo porque contempla la colocación de 9 palmas de nueve metros de altura, con 4 artefactos por cada palma de 300 watts de potencia”.