Avanza la recuperación territorial mapuche en el lago Mari Menuco 

El conflicto entre los mapuches Kaxipayiñ y el Club de Caza y Pesca del lago Mari Menuco llegó otra vez a un pico de tensión: integrantes de la comunidad estuvieron esta tarde del miércoles apostados en el portal de ingreso de la Ruta Provincial 51 y sostuvieron que a partir del próximo lunes 13, dejarán entrar a los socios "anotando a cada uno", en una franja de ingreso al "territorio ancestral" que reivindican como propio en el corazón de Vaca Muerta.

"El día 13 de septiembre (un día después de las elecciones PASO) se va poder pasar, pero las personas deben saber que tienen que atravesar unos 800 metros de tierra comunitaria que respetamos. Se va a poner una barrera para identificar a cada uno de los que ingresen", expresó a LM Neuquén Jorge Nahuel, coordinador de la Confederación Mapuche del Neuquén.

La manifestación con panfletos generó una rápida viralización en los grupos de socios del Mari Menuco que no saben con qué situación se van a encontrar el próximo lunes. ¿Habrá una barrera de ingreso mapuche paralela a la que tiene el Club? Hasta ahora nadie sabe.

Por lo pronto, el presidente del Club Mari Menuco, Roberto Rapaz tenía en agenda, según expresó en su momento, una reunión con el jefe de fiscales de la provincia, José Gerez, para abordar el conflicto. Pero los términos de la reunión para la mediación aún no salieron a la luz en estos días.

La novedad se conoció por los panfletos que en la tarde de este miércoles un grupo de personas de la comunidad Kaxipayiñ repartió a quienes ingresaban y se retiraban de la villa turística ubicada a 70 kilómetros al noroeste de la capital neuquina y que es una suerte de paraíso para vacacionar durante todo el año.

El relevamiento territorial, a través de la Ley 26.160 que fue sancionado en 2006, vence en noviembre de este año. Y la comunidad teme que si el Gobierno no define qué territorio les corresponde a cada una de las partes, haya un conflicto mayor. Pero no todas las comunidades tienen este drama. Por ejemplo, los Paynemil (ubicados más al norte de Loma La Lata) ya tienen resuelto el relevamiento y permanecen en relativa paz.

El tema es político y reviste mucha complejidad. El gobierno provincial, de acuerdo a la informado por Nahuel, aún no termina de completar las carpetas técnicas del revelamiento territorial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), cuya presidenta es la ex legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Son 64 comunidades en Neuquén y el revelamiento completo lo tienen sólo 22 comunidades. Los flancos más polémicos están en las comunidades de la cordillera, con los desarrollos inmobiliarios, y la zona de Añelo y Loma La Lata, donde la discusión de las regalías hidrocarbriferas y la extracción de petróleo y gas en Vaca Muerta generan un peso específico difícil de resolver ente partes. En medio, está el reclamo mapuche que tiene en discusión unas 200 hectáreas en la zona Este del portal de ingreso a la villa del lago.

La discusión es sobre estas 200 hectáreas donde hay un proyecto para hacer una comisaría, una escuela primaria, un restaurante, una sala de enfermería y hasta un puesto de Gendarmería; además de una zona fuelle de forestación ambiental y una planta de cloacas, proyecto que tiene hace años el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS).

Lo que no está en discusión, de acuerdo a lo que explican los abogados de ambas partes a este "es la urbanización de la villa" que, de acuerdo con lo que ha informado por el Club, hay una escritura de 69 hectáreas. Hay un consenso en no tocar lo privado existente, que son las mejoras y casas.

"Esta acción responde a un permanente ninguneo que viene planteando el conflicto desde hace décadas, las tierras inundadas eran tierras de pastoreo de gruesas familias mapuches, de la comunidad Kaxipayiñ y cuando fueron inundadas fueron reducidas. fue ahí donde empezó la discusión de los limites", indicó Nahuel.

El referente de las comunidades expresó además que "no hay voluntad política de resolver el conflicto". "No se completa porque no hay voluntad política, tuvo sólo una aplicación de dos años en 2013 y 2014 (pleno gobierno de Cristina Fernández) y alcanzaron a relevar una tercera parte de las comunidades".

"La provincia se hace la distraída. Estamos desilusionados con los dos gobiernos, nacional (de Alberto Ferenández) y provincial; y en noviembre de este año finaliza la ley y el Congreso no renueva podría haber conflicto.", indicó Nahuel.

MULTAS Y DINERO

El conflicto con el club Mari Menuco viene desde 2017 y recién hace unos meses, con el cambio de apoderado de la comunidad, se frenó la sangría que estaba desfinanciando a los mapuches, cada vez que los intentaban meter un pie en esas tierras en conflicto. La discusión legal no está puesta sobre el "derecho real" de las tierras, sino en si se turba la posesión de las mismas. Es decir, si hay conflictos materiales dentro de ese predio.

En 2017 La jueza Grimau le otorgó al club una medida cautelar donde le ordena a la comunidad Kaxipayiñ que “se abstenga de efectuar actos materiales turbatorios de la posesión que detenta el actor sobre el lote objeto de las presentes actuaciones, identificado como remanente del LOTE M , SECCION I, NC 09-RR-012-1684-0000, departamento Confluencia, Neuquén ”.

El conflicto del Mari Menuco escaló en pandemia y la justicia neuquina trabó embargos a la cuenta de los Kaxipayiñ, que son alrededor de 145 personas dentro de la comunidad. Desde hace un año y medio, los mapuches fueron multados en cinco oportunidades: una multa de $ 4.888.884,47; otra de $ 3.655.69,86; una de $ 10.583,95 $ 11.864,53 y una última de $ 2.965.756,81. En total, son $ 8,7 millones que están retenidos en una cuenta judicial.