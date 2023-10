Ávila hizo una caminata por barrios petroleros

“Nuestra seguridad es confiar en ustedes, en la gente, en el barrio y pedirles a todos que nos acompañen. No vamos a dirigir la ciudad ni la provincia, pero hay un gobernador electo como Ignacio Torres, con mucho coraje y valentía que le pone todos los días ganas para que esto cambie”, expresó Jorge Ávila.

“Va a haber un intendente con el que nos vamos a sentar a conversar igual; siempre con la responsabilidad de defender los intereses de todos ustedes”, dijo dirigiéndose a vecinos del barrio Petrolero, ante quienes indicó que “de nosotros lo único que pueden esperar es trabajo, sacrificio, que es lo que siempre hicimos”.

Añadió el candidato a diputado nacional que “siempre vamos a estar. Por eso agradezco a cada vecina que habló aquí, algo que nos da mucha esperanza, confiando en el voto de la gente, a la que le decimos que somos una opción válida, que queremos un cambio y trabajar para ella, no como hacen otros porque no tenemos necesidad de hacer política”.

El líder sindicalista remarcó que “lo que queremos es mejorarle la vida a la gente y cambiar algunas cosas en la política que nos ayuden a mejorar Comodoro Rivadavia, pero principalmente a los barrios que están abandonados. Para eso estamos trabajando y de hecho ya tomamos la iniciativa de hacer una plaza en este sector”.

Agregó Avila que “estamos acá por los compromisos que asumimos y por la idea que tenemos de cómo salir adelante. Estamos contentos, esperando tener una buena elección; que Patricia (Bullrich) llegue a ser Presidente y ver qué país queremos en el futuro y, en lo local, trabajar por una Cuenca unida”.

YPF EN EL ESTADO

Insistió Avila en que se propone “defender el sector de los hidrocarburos; el trabajo que se ha ido perdiendo en los últimos cuatro o cinco años; compromisos surgidos también de la presencia de Patricia Bullrich reafirmando su candidatura, como ser la defensa de YPF. No es fácil cuando todo el mundo dice que hay que privatizarla; nosotros creemos que hay que defenderla. Lo dijo ella misma y nosotros lo ratificamos; son discusiones que se plantearon. Y nosotros creemos que el Estado tiene que tener empresa; no puede haber un Estado que no tenga empresa”, advirtió.

Finalmente, el titular del gremio más poderoso de la región subrayó que “la inflación del 138,3% en un año nos deja tierra arrasada por la incompetencia del Gobierno nacional; por eso en la Argentina que viene necesitamos de todos los argentinos para lograr un cambio profundo”.