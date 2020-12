Ávila pidió una discusión que permita hablar de minería

El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Petróleo, Jorge “Loma” Ávila, pidió que se genere una discusión en torno al desarrollo minero en la Meseta del Chubut, planteó que es necesario escuchar a los habitantes de la región e indicó que los mejores actores para llevar adelante controles ambientales son los antimineros.

“El minero es un tema que los chubutenses debemos debatir”, dijo Ávila en declaraciones a FM Tiempo, de Trelew, quien destacó la generación de miles de empleos previstos.

“Estamos hablando de trabajadores de Trelew, de Puerto Madryn, trabajadores para sacar al mineral por los caminos. Todo eso va a favorecer a las empresas locales y a los que están en esos sectores”, afirmó.

En este marco planteó: “ahora, me parece una locura lo que se opina tan fácilmente sobre algo que puede reinsertar a un montón de gente. Si lo que viene más de lo mismo que tenemos, va a ser muy difícil para todos los chubutenses”.

Dijo Ávila que “muchos se ponen a opinar del agua y de otras cosas, y no se dan cuenta para quién están protegiendo el mineral. Porque los argentinos no lo vamos a poder sacar. No hay empresas locales que lo puedan hacer”.

Así, consideró que “los que mejor pueden controlar para que no se cometan errores son los antimineros, porque han estudiado los efectos de la minería. Pero creo que al tema hay que debatirlo. No puede seguir guardado en un cajón mientras en Chubut hay un montón de gente sin trabajo, y muchos nos vamos a estar mirando cuando la gente se dé cuenta que no tiene empleo, que no tiene solución”, y agregó que de cara a un futuro próximo que planteó difícil luego de la pandemia, “preocupa que Chubut no esté a la altura de las circunstancias”.

“Lo que hay que hacer es discutirlo”, insistió. “Si el agua es un problema, discutámoslo. Eso planteamos: que haya una discusión que permita hablar de minería, no que se nos prohíba hablar”.

“Todos queremos lo mejor para nuestra provincia. Acá nadie está haciendo de valiente o de héroe”, dijo y recordó: “Lo mismo pasó con el petróleo en Comodoro Rivadavia: cuando se descubrió eran todos extranjeros que se animaron a empezar a sacarlo. Después vinieron argentinos del resto del país, se asentaron en la ciudad y formaron los yacimientos petroleros y lo que somos hoy. Pero nacimos de la nada. Luego tuvimos la suerte de que una empresa nacional como YPF creciera y hoy es la principal abastecedora de combustible de toda la Argentina. Eso tenemos que entender”.

Ávila manifestó que con una postura cerrada, “lo que buscan es que cada vez la Patagonia se despueble más para que otros la vengan a ocupar. Porque si no va a haber trabajo, no va a haber empleo, no va a haber fracking ni búsqueda de nuevos recursos, indudablemente se va a apuntar a dejar una Patagonia cada vez más deshabitada”.

“Así es fácil”

Por eso, dijo, “es fácil ser antiminero cuando llegás a tu casa y tenés algo para morfar todos los días. Así cualquiera. Ahora, cuando vos tenés que luchar y ver qué va a pasar con nuestros jóvenes, con la ciudad, con el futuro de los chubutenses, ahí tenés que empezar a mirar todos los recursos”.

Para dejar en clara su postura, Ávila afirmó: “Nosotros no estamos en contra de que haya antimineros. Al contrario. Pero que permitan discutir. No permiten que se hable del tema. Porque si se permite discutir y se cuida, no se van a cometer errores, si son ellos mismos los que se encargan de que la situación avance. Pero va a ser difícil porque muchos de los que están ahí no son de Chubut”.

“Son hipócritas porque no se están dando cuenta que el crecimiento es para ellos, para la ciudad, para el futuro. No están mirando la situación como argentinos”, argumentó.

El líder petrolero se expresó molesto porque “pareciera ser que hablar de la minería es un pecado. Ese pareciera ser el problema. ¿Pero de qué vamos a vivir dentro de uno o dos años? Cada día que pase va a haber gente que va a buscar trabajo y no va a encontrar. ¿Después qué le vamos a decir? Hay que mirar muchas cosas”.

“Hay que generar una discusión y también hay que escuchar a los pobladores de la Meseta. Porque ellos viven ahí”, finalizó.