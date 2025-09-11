Aylén Aguirre pelea por el título AMBAPA

Será este viernes ante la esquelense Milagros González en la velada de fondo del festival que se realizará en el Gimnasio municipal Nº 1.

Aylén Aguirre (54kg.), integrante del Team Alvarado, afrontará una dura pelea cuando se mida este viernes con Milagros González, quien entrena bajo las órdenes de Rodrigo Peláez, es una boxeadora de 18 años con una gran proyección y viene de ganarle en Trelew a Iara Espinoza.

Estará en juego el Título A.M.B.A.P.A. (Asociación de Managers y Boxeadores Argentinos Profesionales y Amateurs), que es el único cinturón amateur avalado por la Federación Argentina de Box.

El festival denominado “Noche de Título” se realizará en el Gimnasio municipal Nº1, comenzará a las 21, y tendrá una cartelera de ocho peleas amateurs. En donde también habrá combates de kickboxing con el semillero del Team Mellado.

Es organizado por Piñas del Sur, con el acompañamiento de Lagobox, el Ente Autárquico Comodoro Deportes y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

Por la tarde del jueves, se presentó la velada pugilística que contó con la presencia del presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez; Vicente Arisnabarreta (Piñas del Sur); Aylén Aguirre; integrantes del Team Mellado, boxeadores y entrenadores.

Aguirre afirmó que “nos preparamos muy bien con mis entrenadores Eduardo y Juan Alvarado, estoy muy contenta de poder cerrar la velada. Es un gran compromiso y una enorme responsabilidad. Es el segundo título y si Dios quiere lo vamos a ganar, en Comodoro y con mi gente. Va a ser una linda, emocionante y buena pelea, nos entrenamos fuerte y vamos a dar batalla”.

A su vez, Arisnabarreta resaltó el acompañamiento de los boxeadores, entrenadores y los integrantes del Team Mellado. Sobre Aylén Aguirre, dijo que “ella está en un nivel muy bueno, terminó el secundario y ahora va por la licencia profesional, se lo merece después de tantos años”.

“Va a tener una pelea muy difícil y complicada porque Milagros (González) viene muy bien preparada con un buen entrenador como es Rodrigo Peláez. Es una gran propuesta, porque además estarán peleando muchos buenos peleadores, entre juveniles y cadetes”, añadió.

Hernán Martínez cerró la conferencia felicitando a la organización por la iniciativa “porque piensan y trabajan para el boxeo, lo cual es un orgullo para nosotros como Estado”. Y sobre Aguirre dijo que “va en busca del desafío y viene trabajando muy bien con el Team Alvarado y sus dos grandes referentes”.

“También me pone muy contento ver caras jóvenes que están preparándose y van a estar en el festival amateur, eso es importante porque es el comienzo de todo. Ni hablar que el desafío más grande es llegar a tener otro deportista a nivel profesional buscando títulos y peleas importantes. La suma de otra actividad como el kickboxing es la articulación que se viene haciendo”, sentenció.