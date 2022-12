Azzaro recordó cuando Fantino pedía echar a Tapia por "morocho"

Flavio Azzaro destrozó a Alejandro Fantino y acrecentó la polémica con la señal de ESPN. El conductor que dejó hace unos meses el canal opinó en contra de Sebastián "Pollo" Vignolo y Mariano Closs por sus dichos contra Lionel Scaloni y Claudio "Chiqui" Tapia y su ex compañero en El Show del Fútbol no lo perdonó. Con registros antiguos, expuso "La doble cara de Fantino" en su canal de YouTube con un explosivo video.

Es claro que se conocen porque trabajaron juntos en varios ciclos televisivos, pero Azzaro lo ataca cuando tiene la posibilidad y esta vez no fue la excepción. Los recientes elogios del propio animador para con el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino no coinciden para nada con lo que pensaba tiempo atrás y el periodista que actualmente se encuentra en Qatar a horas de la final del Mundial no dudó en recordarlos.

"Es muy fuerte que después de todo lo que dijo Fantino de 'Chiqui' Tapia quiera congraciarse con él. Es increíble cómo se despega de comentarios que hizo. Y cómo quiere ahora mostrarnos que es parte de un nuevo corredor periodístico, que está afuera, se maneja por los márgenes y que ahora se cansó y dice todo. Fantino, por favor te lo pido. Te fuiste de ESPN diciendo que tu bronca era con Vignolo y con Closs. ¿De verdad ahora nos querés mostrar a todos lo que yo vengo mostrando hace años?", lanzó Azzaro muy filoso en contra de su ex compañero.

Por otro lado, con respecto al vínculo que el conductor tenía con la señal de Disney, su colega insistió: "Si vos eras parte, Alejandro. Si querés de verdad romper con todo eso y patear el tablero, sé sincero. Hablaste bien de la empresa, esa que para vos hoy tiene intereses políticos. Y de Tapia ahora ¿Qué vas a decir? ¿Ahora te da pena que operaron contra Tapia? Cuando vos lo discriminaste por ser morocho. Fue de una bajeza muy grande. Vos sabés como poder criticar a alguien sin caer tan bajo".