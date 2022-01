Bagnis logró el mejor triunfo de su carrera

El tenista argentino Facundo Bagnis -76° del ránking mundial-, fue noticia en Australia este martes porque consiguió una gran victoria sobre Andy Murray por 6-3, 5-7 y 6-3 en el Rod Laver Arena para avanzar a la segunda ronda del ATP 250 de Melbourne.

Es uno de los triunfos más importantes de la carrera del argentino de 31 años, quien levantó once de los trece break-points que concedió ante el ex número uno del mundo para quedarse con la clasificación a la siguiente instancia, donde tendrá que enfrentar al búlgaro Grigor Dimitrov.

“Fue un placer saber que me tocaba contra Murray, y ahora que pude ganar la sensación es incluso mejor. Cuando me enteré de que jugaba en la Rod Laver me vine a verla porque no había jugado antes en ella”, declaró Bagnis para la TV.

Y agregó: “Es un lujo poder acceder directamente al cuadro final del Abierto de Australia. El principio del año pasado fue complicado, tuve que trabajar muy duro para regresar al Top 100”.

Murray ganó 46 torneos ATP, incluidos tres Grand Slam (dos veces Wimbledon y un US Open), y ganó la medalla dorada olímpica en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Además, ganó la Copa Davis con Gran Bretaña en 2015.