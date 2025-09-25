Balearon a un hombre frente a la comisaría

Un hombre de unos 30 años sufrió una herida de bala frente a la Comisaria de El Calafate y fue asistido en el Hospital SAMIC, pero no quiso delatar a sus agresores.

El incidente ocurrió el miércoles en la calle Pantín, a metros de la esquina con la Avenida del Libertador, donde se encuentra la Comisaria Primera.

La víctima conducía una moto y se cayó frente a esa dependencia al recibir un impacto de bala en una de sus piernas y cuando salieron varios efectivos para asistirlo les grito que “me quieren matar”.

Pudo saberse que el proyectil lo impactó en una pantorrilla y fue trasladado a la guardia del citado hospital donde le certificaron una herida leve ya que el proyectil no tocó el hueso y tampoco quedó alojado, por lo que a pocas horas quedó de alta.

El hombre, cuya identidad no trascendió, no brindó ningún dato que lleve a aclarar lo ocurrido.

Solo dijo que lo persiguieron y le dispararon y que lo querían matar, pero que no sabe quiénes son las personas que se movilizaban en al menos dos ciclomotores.

Las pericias policiales indican que tanto el herido como sus seguidores transitaron en contramano por la calle Pantín hasta metros de la avenida principal donde el herido cayó por el impacto de bala, mientras sus agresores escaparon del lugar.

En el lugar se encontraron rastros de proyectiles, vainas de 9mm y vainas y un cartucho de otro calibre.