Balearon a un hombre desde un auto en zona sur

La víctima, de 33 años, recibió un disparo en el pie cuando caminaba por Antonio Garcés y Ricardo Balbín. La policía analiza las cámaras de seguridad.

Un hombre de 33 años resultó herido de bala este domingo por la noche en zona sur, luego de ser atacado desde un vehículo en movimiento. El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 en la esquina de las calles Antonio Garcés y Ricardo Balbín.

Según el relato de la víctima, mientras caminaba por el lugar, un automóvil Ford Fiesta blanco se detuvo a pocos metros y desde su interior se efectuaron al menos dos disparos. Uno de los proyectiles impactó en su pie derecho.

Alertados por el Centro de Monitoreo, efectivos policiales se dirigieron al sitio y hallaron al hombre herido, quien fue trasladado de inmediato a un centro de salud para recibir atención médica.

En el lugar del ataque, los peritos de Criminalística secuestraron una vaina servida, una media con manchas hemáticas y un hisopado con rastros similares, elementos que serán analizados para avanzar en la investigación.

Hasta el momento no hay personas detenidas. La Brigada de Investigaciones y la Fiscalía de turno trabajan en la revisión de cámaras de seguridad con el objetivo de identificar el vehículo involucrado y esclarecer los motivos del ataque.