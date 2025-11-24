Barracas eliminó a Riestra en el alargue

Le ganó 1-0 y avanzó a los cuartos de final del torneo Clausura de la Liga Profesional. El gol lo hizo Nicolás Blandi.

Barracas Central se convirtió este lunes en el quinto clasificado para los cuartos de final del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol al derrotar, en alargue, por 1-0 a Deportivo Riestra.

El partido, que se jugó en el estadio Guillermo Laza, del barrio porteño de Villa Soldati, tuvo el arbitraje de Nicolás Ramírez.

De esa manera, el “Guapo”, que jugó más de 40 minutos con un hombre menos por expulsión de Iván Juárez, se verá en cuartos con el ganador de Unión y Gimnasia de La Plata, que se enfrentarán más tarde en Santa Fe.

El gol que definió la serie llegó en el tiempo extra. Tomás Porra armó una gran jugada individual y habilitó a Nicolás Blandi, quien anotó con precisión para sellar la clasificación de Barracas en un duelo intenso y friccionado.

El “Malevo”, que terminó una estupenda campaña, había intentado aprovechar la superioridad numérica, pero el el equipo de Rubén Darío Insúa se mostró firme en defensa y supo resistir hasta encontrar su oportunidad en el alargue. La figura de Blandi, junto a la aparición decisiva de Porra, terminó inclinando el partido.