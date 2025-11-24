Le ganó 3-2 y clasificó para cuartos de final del torneo Clausura de la Liga Profesional. El comodorense Ian Subiabre marcó un tanto en el “Millo”.

Racing dejó afuera a River en el final y en un partidazo

En lo que fue un tremendo clásico, sobre todo en el segundo tiempo, Racing Club le ganó 3-2 a River Plate y se clasificó para los cuartos de final del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El emotivo partido, que se jugó en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, tuvo el arbitraje del internacional Facundo Tello.

Los goles de la “Academia” los marcaron Santiago Solari, Lucas Martínez Quarta -en contra- y en el descuento Gastón Martinera. Los tantos del “Millonario”, que cerró un año para el olvido, los anotaron el comodorense Ian Subiabre y el colombiano Juan Fernando Quintero.

Racing se puso en ventaja con un tempranero gol de Santiago Solari de cabeza. En la primera parte, a River, como todo el semestre, le costó generar situaciones y tuvo aproximaciones en los pies de Ignacio Fernández, Marcos Acuña y Sebastián Driussi, pero el arquero Facundo Cambeses respondió bien.

En el complemento, y con cambios desde el banco, Ian Subiabre igualó luego de una buena conexión entre Giuliano Galoppo y Driussi; enseguida, Juan Quintero metió un gran zurdazo para el 2-1. Racing empató luego de un desvío en Lucas Martínez Quarta de un remate de Adrián Fernández y, cuando se estaban jugando los instantes finales del tiempo adicionado, Gastón Martirena marcó el 3-2 luego de una serie de rebotes.

Con ese resultado, los de Gustavo Costas jugarán en cuartos con el ganador de Lanús y Tigre que se enfrentarán este miércoles.

El “Millonario”, mientras tanto, dejó pasar otra chance por su lucha de ingresar a la Copa Libertadores, y salvo un milagro, terminará jugando la Sudamericana.