Belgrano empató el clásico ante Talleres y se bajó de la cima

El “Pirata” y la “T” no pudieron salir del cero en un intenso clásico cordobés jugado en el Gigante de Alberdi y correspondió a la 11ª fecha del torneo Apertura.

Belgrano empató este domingo de local ante Talleres sin goles en el clásico cordobés que correspondió a la 11ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Gigante de Alberdi, tuvo el arbitraje del internacional Facundo Tello. Con ese resultado, los de Ricardo Zienlinski dejaron pasar la chance de seguir en lo alto de la zona “B”, propiedad ahora de Independiente Rivadavia de Mendoza.

A pesar de que el “Pirata” fue quien más tuvo la pelota y la iniciativa, le faltó demasiado para generar peligro real en el área de Guido Herrera en el primer tiempo. Sus aproximaciones fueron mediante centros desde los costados buscando a Lucas Passerini, y tanto Lucas Zelarayán como Franco Vázquez tuvieron algunas complicaciones para hacerse cargo del juego del local.

Como contrapartida, el equipo de Carlos Tevez esperó agazapado en su campo alguna chance para contragolpear, aunque no lo consiguió y su único disparo al arco fue de más de 30 metros de su central naturalizado chileno Matías Catalán.

En el segundo tiempo, el “Chino” Zelarayán y el “Mudo” Vázquez empezaron a recibir a espaldas de los volantes del “Tallarín” y tuvieron más tiempo y espacios para generarle problemas a los defensores visitantes, que tuvieron una tarde sólida, casi sin fisuras. Y, claro, sin recibir goles.

Talleres tuvo dos chances claras para adelantarse en el marcador, ambas a través de Giovanni Baroni, que reemplazó al brasileño Rick, quien no pudo gravitar en ataque. El delantero de apenas 17 años tuvo dos zurdazos, uno de tiro libre apenas elevado y otro desde la puerta del área que se fue apenas ancho por el palo derecho de Thiago Cardozo.

El elenco celeste empujó aprovechando el aliento de los casi 40 mil hinchas presentes en el Julio César Villagra, pero fue una cuestión más anímica que futbolística. No tuvo muchas situaciones como para ponerse 1 a 0, más allá de un remate que Emiliano Rigoni tuvo desde la derecha pero que se fue demasiado elevado.

En la próxima fecha, Belgrano, que ahora es escolta, recibirá a Racing Club, mientras que Talleres -cuarto de la zona “A”-, irá hasta Avellaneda para medirse con Independiente.