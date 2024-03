Benja Vargas, la joyita comodorense que fichó River

Axel Benjamín Vargas acaba de ser fichado por River Plate con apenas 8 años de edad. El pequeño futbolista comodorense arrancó en El Lobito a los 3 años y está en la Comisión de Actividades Infantiles desde los 7. Con la CAI viajó a un torneo que se realizó en Villa La Angostura, donde uno de los captadores de River, Mariano Tedesco, encargado de la zona sur del país, empezó a hacerle un seguimiento.

En ese momento comenzó la historia. “Hace un mes, los captadores vinieron a Comodoro, hablaron con CAI, hicieron una prueba con los nenes de 2014, 2015 y 2016. Mi hijo es categoría 2016. Vinieron a La Mata y mi nene, junto a otro de la categoría 2016, quedó seleccionado para tener una prueba en River”, le comentó Damián Vargas, papá de Benja, a El Patagónico.

“Ahí me llamó el captador de River, con quien tuve una reunión el mismo día después de la prueba. Fui a la cancha de Palazzo, donde me comentó que estaba siguiendo a mi hijo hace un año y que querían llevarlo al predio de River en Hurlingham, así que la semana pasada nos fuimos a Buenos Aires, donde estuvimos una semana. Cuando terminó la prueba, el viernes me llamaron a una oficina y me dijeron que el nene quedaba fichado para River Plate”, señaló.

Damián, orgulloso de su hijo, rescató: “es zurdo, arranca de atrás y hace goles. Parece que estuviera iluminado por las cosas que hace, siendo tan chiquito. Para su edad, es algo sorprendente lo que está haciendo”, afirmó.