Blake Lively demandó a su coprotagonista y director de "Romper el círculo"

Blake Lively, actriz de 37 años, ha tomado acciones legales contra Justin Baldoni, director y coprotagonista de la adaptación cinematográfica de Romper el círculo (It Ends with Us), acusándolo de acoso sexual y de llevar a cabo una supuesta campaña de manipulación social para destruir su reputación.

La denuncia, presentada en los tribunales de Los Ángeles, fue dada a conocer inicialmente por TMZ y luego confirmada por PEOPLE y otros medios locales este sábado. Además de Baldoni, se ha demandado a Jamey Heath (productor) y a la compañía Wayfarer Studios.

Según los documentos judiciales obtenidos por PEOPLE, la estrella de Gossip Girl sostiene que el comportamiento de Baldoni en el set le generó “severos daños emocionales”.

En la demanda se señala que Lively elevó varias quejas sobre conductas hostiles e inapropiadas durante el rodaje; y que a raíz de ello se organizó una reunión para abordar la situación.

The New York Times detalla lo que argumentó Blake en su moción legal: “Durante el rodaje, Baldoni había improvisado besos no deseados y había hablado de su vida sexual, incluidos encuentros en los que, según dijo, podría no haber recibido consentimiento. El productor Jamey Heath le había mostrado un vídeo de su esposa desnuda (mientras daba a luz), según ella, y había observado a Lively en su camerino cuando estaba en topless, mientras le quitaban el maquillaje corporal, a pesar de que ella le pidió que apartara la mirada”.

La actriz además acusa a ambos hombres de “haber ingresado sin invitación a su camerino cuando ella estaba desnuda, o incluso mientras amamantaba a su bebé”.

En la reunión estuvo presente su esposo, Ryan Reynolds, además de representantes de Sony Pictures, estudio distribuidor de la película. En la sesión se aprobaron las demandas de Lively, que incluían: “No mostrar más videos o imágenes de mujeres desnudas a Blake, no más menciones sobre la supuesta adicción a la pornografía de Baldoni, no más discusiones sobre experiencias sexuales en frente de Blake y otros, y no más comentarios sobre el peso de Blake o su padre fallecido”, según cita PEOPLE.

La actriz además precisó que no se añadieran escenas de índole sexual que no estuvieran incluidas en el guión aprobado al momento de firmar su contrato. Esto incluía escenas de sexo oral o culminaciones íntimas que excedieran los límites previamente establecidos.

Aunque la solicitud fue aceptada en la reunión, Lively afirma que Baldoni inició posteriormente una campaña de manipulación mediática para “destruir” su imagen pública.