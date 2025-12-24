Bob esponja: En busca de los pantalones cuadrados

El film está dirigido por el veterano de la serie Derek Drymon y protagonizado por el reparto de voces originales habituales de la serie, sumándose ahora Mark Hamill brindando su aporte vocal al villano. Bob tiene muchas ganas de demostrar a todo Fondo de Bikini, y en especial al señor Cangrejo, que realmente es una esponja muy valiente, mucho más de lo que cree la gente. Para demostrarlo, toma la decisión de embarcarse para seguirle la pista al Holandés Errante, un misterioso y mítico pirata fantasma. Así comienza una nueva aventura para todo el grupo que los llevará a las profundidades más remotas del océano, donde nunca ninguna esponja ni animal había llegado jamás.

Desde su lanzamiento en 1999, “Bob Esponja” ha reinado como la serie animada más vista durante 22 años consecutivos, al tiempo que ha generado un universo de personajes queridos, frases y memes de la cultura pop, estrenos en salas, productos de consumo, un musical de Broadway ganador del premio Tony y una base de fans global. Es una de las propiedades de mayor distribución en la historia de Paramount, vista en más de 180 mercados, traducida a más de 30 idiomas y con un promedio de más de 90 millones de espectadores totales cada trimestre. La caricatura narra las aventuras náuticas y a veces absurdas de Bob Esponja, un optimista incurable y una esponja marina sincera, y sus amigos submarinos.

Mark Hamill, también conocido por sus personajes de Luke Skywalker, The Joker, Fire Lord Ozai entre otros, ahora también puede ser conocido oficialmente como el Holandés Errante. En la Comic Con de San Diego, hizo una aparición sorpresa en un panel de Bob Esponja para anunciar que presta su voz al Holandés Errante, reemplazando a Brian Doyle-Murray, quien ha vocalizado al personaje desde sus inicios y en todas las temporadas de la serie. Tras el anuncio, Doyle-Murray comenzó a ser tendencia en Twitter, con fanáticos preguntando por qué no retomaba su papel y expresando preocupación de que el cambio a Hamill se hizo simplemente por el deseo de elegir a una celebridad.

Nacido en 1968, Derek Drymon ha fungido como animador, escritor, guionista gráfico, director, comediante y productor, trabajando en numerosas producciones de dibujos animados. Fue descubierto por Nickelodeon en 1992 y se mudó a California para trabajar como animador para dicha compañía. En 1992, también comenzó a trabajar como artista de guiones gráficos y escritor para “Rocko's Modern Life”. Fue entonces cuando conoció a cinco de sus futuros empleadores: Chris Savino , Tim Hill , Mark O'Hare , Nick Jennings y Stephen Hillenburg. Hill era escritor, Hillenburg era coproductor y artista de guiones gráficos y en 1996 creó “Bob Esponja”. Drymon realizó muchas tareas en dicha serie, incluyendo ser escritor en todos los episodios, director creativo y, en su última temporada con el programa, productor supervisor.

Título original: The SpongeBob Movie: Search for SquarePants

Género: Animación

Origen: USA

Año: 2025 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 35 Min.

Calificación: Apta para todo público

Ficha Técnica:

Dirección: Derek Drymon

Guión: Pam Brady, Matt Lieberman, Marc Ceccarelli, Stephen Hillenburg

Producción: Pam Brady, Lisa Stewart

Música: John Debney Montaje: Wyatt Jones

Voces originales:

Tom Kenny (Bob Esponja), Clancy Brown (Sr. Cangrejo), Mark Hamill (el Holandés Errante), Bill Fagerbakke (Patricio Estrella), Rodger Bumpass (Calamardo Tentáculos), Carolyn Lawrence (Arenita Mejillas), Mr. Lawrence (Plankton)