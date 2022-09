Boca ganó en Santa Fe y está a cuatro de la punta

Boca Juniors derrotó este domingo por 2-1 a Colón de Santa Fe y con ese resultado se colocó a cuatro del líder Gimnasia y Esgrima de La Plata tras jugarse uno de los partidos de la 17ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro fue arbitrado por Hernán Mastrángelo y los goles del ganador fueron obra de Norberto Briasco y Luca Langoni. Luis Miguel Rodríguez, desde el punto del penal, había marcado el transitorio empate para el conjunto sabalero.

No fue fácil el comienzo para el Xeneize en el Estadio Brigadier Estanislao López, ya que Ramón Abila estuvo cerca de gritar su gol y cumplir con la ley del ex, pero el árbitro asistente señaló posición adelantada cuando apenas corrían tres minutos. Después fue Facundo Farías quien puso en aprietos al arco rival mediante su disparo que se marchó arriba.

Los dirigidos por Hugo Ibarra supieron contestar con efectividad a partir de la aproximación de Norberto Briasco, quien dentro del área grande colocó su remate de diestra al palo izquierdo de Ignacio Chicco. Se trató del primer gol del ex Huracán de Parque Patricios en más de un año: no convertía desde el 25 de agosto de 2021, cuando lo hiciera en el 3-1 ante Platense en Vicente López.

Inmediatamente, Darío Benedetto recibió el pase de Luca Langoni aunque no pudo materializar la acción. Farías y Oscar Romero repartieron jugadas de riesgo para ambos equipos con sendos remates, pero ninguno pudo alcanzar el objetivo deseado.

Mientras que la insistencia y la búsqueda del Sabalero halló su premio tras un pase en profundidad a Ramón Abila, quien tocó la pelota antes de ser derribado por Agustín Rossi. Pese a que se quedaba sin ángulo para definir, el delantero generó una oportunidad de gran valía. La misma fue aprovechada por Luis Rodríguez, quien no perdonó al especialista en penales y facturó para la igualdad transitoria a los 40'.

El complemento mostró mejor al dueño de casa, que acumuló varias ocasiones de peligro sin haber podido vulnerar el arco visitante. Abila contó con dos, una con su pie derecho y otra de zurda, Rafael Delgado no pudo con su zurdazo y Cristian Bernardi fue autor de la más clara: en la puerta del área chica pateó al cuerpo de Rossi.

El Xeneize no perdonó la ineficacia de Colón y exhibió oportunismo. Martín Payero descargó un tiro desde afuera del área, Chicco dio un rebote y rápidamente apareció Langoni para anotar el tanto de la victoria. El joven de 20 años volvió a darle una alegría a su equipo, ya que había sido el goleador en el 2-1 sobre Atlético Tucumán hacía dos semanas.

Boca cristaliza su tercera victoria consecutiva y llega a las 29 unidades en las posiciones del torneo de La Liga Profesional, el cual tiene como líder a Gimnasia La Plata (33) y a los tucumanos de escoltas (32), con un partido por jugar. Un buen momento para los de Ibarra antes de afrontar el Superclásico el próximo domingo contra River Plate.

Síntesis

Colón 1 / Boca 2

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Paolo Goltz, Facundo Garcés y Julián Chicco; Baldomero Perlaza, Rafael Delgado, Cristian Bernardi y Facundo Farias; Ramón Abila y Luis Miguel Rodríguez. DT: Adrián Marini.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Facundo Roncaglia, Nicolás Figal, Marcos Rojo y Frank Fabra; Martín Payero, Esteban Rolón y Luca Langoni; Oscar Romero, Darío Benedetto y Norberto Briasco. DT: Hugo Ibarra.

Goles PT: 10’ Norberto Briasco (BJ), 39’ Luis Rodríguez (C).

Gol ST: 28’ Luca Langoni (BJ).

Cambios PT: 14’ Augusto Schott x Meza (C).

Cambios ST: 18’ Luis Vázquez x Briasco (BJ) y Aarón Molinas x Romero (BJ), 29’ Facundo Taborda x Rodríguez (C) y Santiago Pierotti x Bernardi (C), 30’ Franco Cortes x Langoni (BJ), 35’ Marcelo Weigandt x Benedetto (BJ), 37’ Tomás Sandoval x Perlaza (C),

Amonestados: Delgado (C). Rolón, Rojo, Briasco, Payero (BJ).

Incidencias: No se registraron.

Arbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Brigadier Estanislao López.