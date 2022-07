Boca ganó ante Talleres y Darío Benedetto volvió a fallar un penal  

Boca Juniors retornó a la senda del triunfo al imponerse por 1-0 ante Talleres de Córdoba en el marco de la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El partido se jugó en La Bombonera y representó el primero de manera oficial de Hugo Ibarra como DT del dueño de casa.

A los 5 minutos de juego y sin necesidad de la intervención del VAR, el árbitro Pablo Dóvalo sancionó penal a favor del Xeneize por una clara mano de Rafael Pérez dentro del área.

Darío Benedetto, que venía de errar dos penales en la eliminación ante Corinthians de Brasil por la Copa Libertadores, se hizo cargo y lo falló: su violento remate impactó en el travesaño. Durante el resto del primer tiempo, el local manejó la pelota, pero careció de fútbol asociado y no generó situaciones de gol.

En el inicio del complemento, la T se animó a jugar en campo rival y, con Federico Girotti como punto de referencia, inquietó por momentos al conjunto dirigido por Hugo Ibarra. De todos modos, le faltó mayor ambición para romper el cero.

El equipo de La Ribera mejoró a partir del ingreso de Exequiel Zeballos, quien reemplazó a los 14' a Juan Ramírez, de floja actuación. Y a falta de 10 minutos para el final, Pérez cometió un nuevo penal, en este caso producto de un pisotón a Benedetto. El colombiano se fue expulsado por doble amarilla.

Al estar disminuido físicamente por la dura infracción de Pérez, el ex delantero de Arsenal de Sarandí no pateó y en su lugar apareció Marcos Rojo. El ex Estudiantes de La Plata engañó a Guido Herrera y abrió la cara interna de su botín izquierdo para darle la victoria a los suyos.

Gracias a los tres puntos conseguidos, Boca Juniors recuperó la sonrisa y escaló hasta el décimo puesto en la tabla. Talleres, por su parte, suma apenas cinco unidades se ubica anteúltimo.

Síntesis

Boca 1 / Talleres 0

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo y Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Oscar Romero; Sebastián Villa y Darío Benedetto. DT: Hugo Ibarra.

Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Christian Oliva, Rodrigo Villagra; Diego Valoyes, Matías Godoy y Alan Franco; Federico Girotti. DT: Pedro Caixinha.

Gol ST: 34’ Marcos Rojo (BJ) de penal.

Cambios ST: 14’ Exequiel Zeballos x Ramírez (BJ), 26’ Francisco Pizzini x Godoy (T), 36’ Luis Vázquez x Benedetto (BJ), 38’ Ulises Ortegoza x Villagra (T) y Julián Malatini x Franco (T), 43’ Cristian Medina x Romero (BJ).

Amonestados: Ramírez, Fernández, Advíncula. Zeballos (BJ). Franco, Díaz (T).

Incidencia PT: 6’ Benedetto (BJ) marró un penal.

Incidencias ST: 32’ expulsado Pérez (T) por doble amarilla.

Arbitro: Pablo Dóvalo

Estadio: La Bombonera.