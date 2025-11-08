Boca y River juegan un Superclásico decisivo

El Superclásico del fútbol argentino se disputará este domingo a las 16:30 en La Bombonera. El árbitro será Nicolás Ramírez.

Boca Juniors recibirá este domingo a River Plate en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, que corresponde a la 15ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional.

El partido interzonal, que se jugará en La Bombonera, dará comienzo a las 16:30, tendrá el arbitraje de Nicolás Ramírez, y televisarán ESPN Premium y TNT Sports.

Los dos equipos atraviesan por realidades distintas, pero luchan por el mismo objetivo: ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En ese contexto, el “Xeneize”, ahora dirigido por Claudio Ubeda tras el fallecimiento de Miguel Angel Russo, marcha en el segundo lugar de la Tabla General y si gana este domingo, habrá logrado su objetivo.

En cambio si vence el “Millonario”, entonces los de Marcelo Gallardo -que seguirá en el club de Núñez hasta diciembre de 2026- sumarán 55 puntos y quedarán a uno de Boca (56), a falta de una fecha para la culminación de la fase regular.

Boca lidera la Zona “A” con 23 puntos, mientras que River se ubica sexto en la “B” con 21 unidades, y todavía no tiene asegurado su pase a los octavos de final.

Cabe destacar que el “Xeneize”, pese a ser puntero en su grupo, todavía no logró la clasificación para los playoffs.

En cuanto a los equipos para este domingo, Claudio Ubeda seguramente disponga -con la vuelta del capitán Leandro Paredes en lugar de Tomás Belmonte-, del mismo equipo que le ganó en La Plata a Estudiantes. En el ataque seguirán Milton Giménez y Miguel Merentiel, mientras que el uruguayo Edinson Cavani, ocupará un lugar entre los suplentes.

En River, el que volvería sería el campeón del mundo Gonzalo Montiel en la defensa, Juan Portillo estaría en la línea de cinco en el fondo, mientras que el experimentado Enzo Pérez, reaparecía en el mediocampo junto a Giuliano Galoppo, aunque Maximiliano Meza también pelea por un lugar.

Ante la ausencia de Facundo Colidio por lesión, el ataque estaría compuesto por Maximiliano Salas y Sebastián Driussi, éste si está del todo recuperado. De no llegar, su lugar sería ocupado por el juvenil Santiago Lencina.

…………….

Probables formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes y Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel. DT: Claudio Ubeda.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Enzo Pérez y Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Arbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: La Bombonera.

Hora: 16:30.

TV: ESPN Premium y TNT Sports.

……………….

Historial

El Superclásico del fútbol argentino se jugó 264 veces. River y Boca cuentan con 232 juegos en certámenes locales (torneo y Copas nacionales oficiales) y 32 en competencias internacionales.

De los 264 partidos oficiales, Boca se impuso en 92, River en 88 y hubo 84 empates. El “Millonario” marcó 323 goles y el “Xeneize”, 339. Vale aclarar que el 0-0 de 1919 no se computa porque el torneo fue anulado.

Por Ligas de AFA fueron 216 encuentros, de los cuales Boca ganó 78 y River, 73, con 65 empates.

En cuanto a Copas nacionales, se enfrentaron en 16 ocasiones, con 3 victorias de Boca, 5 de River y 8 igualdades.

A nivel de Copas internacionales, se vieron las caras 32 veces: Boca festejó 11 y River celebró en 10.

En series mano a mano, River aventaja a Boca por 13 a 8. Lo mismo ocurre en finales: 2 a 1.

Además, se cruzaron en 124 amistosos, de los cuales Boca ganó 46 y River festejó en 41, con 37 igualdades.