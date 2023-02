Bomberos quedaron encerrados en Los Alerces y se salvaron de milagro

Se trata de un grupo del cuartel de Trevelin, el cual este lunes a la madrugada vivió una desesperante situación cuando trabajaba para que las llamas no afecten a las viviendas de la zona. Quedaron encerrados entre el fuego y el humo.

Un grupo de Bomberos de Trevelin vivió este lunes una desesperante y peligrosa situación en el medio del combate del incendio en el Parque Nacional Los Alerces.

Al respecto, el jefe del cuerpo activo, Benjamín Grandis, le contó a Radio 3 que la compleja situación ocurrió en horas de la madrugada, cuando los servidores públicos combatían las llamas para que no afectaran a las viviendas de la zona. En ese marco, “quedaron encerrados en la parte de fuego y humo, pero gracias a Dios pudieron salir cerca de las 3”, manifestó.

Relató además que los bomberos sintieron “miedo al no poder salir por no encontrar una vía de escape”. La situación no terminó en tragedia gracias a que personal del Parque Nacional colaboró para que los bomberos pudieran escapar de la situación, completó Grandis