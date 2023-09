Brancatelli criticó a Los Palmeras por mostrarse cerca de Milei

El periodista Diego Brancatelli se mostró muy enojado en las redes sociales después de que vio un video en el que los músicos de la banda santafesina Los Palmeras aparecen cantando junto a Javier Milei uno de sus hits.

“Chau Los Palmeras. Nunca más”, tuiteó el panelista de Argenzuela (C5N), en referencia a un video que circula desde hace un par de días en el que el candidato a Presidente por La Libertad Avanza entona las estrofas del estribillo de “Soy sabalero” junto a los músicos del grupo.

El líder libertario estaba en el aeropuerto porteño Jorge Newbery esperando un vuelo para San Luis cuando se cruzó a los cantantes del reconocido grupo de música de cumbia. Luego de que cantaron juntos, se abrazaron.

Tras expresarse, Brancatelli recibió algunas críticas de sectores que apoyan a Milei. “Si el artista no está con ustedes, hacen esto”, “podés escuchar a Lali” y “no van a poder dormir por tu comentario”, fueron algunas de las respuestas que tuvo.

Hace unos días, Diego Brancatelli opinó sobre el romance de Javier Milei y Fátima Florez. En diálogo con A la tarde (América), comentó que creía que la relación era un invento.

“Me parece mal frivolizar una campaña política y un candidato tan peligroso con Milei. Sé que es parte de su campaña política. Es una estrategia electoral para humanizar a alguien que lejos está de ser eso”, comentó.

También cuestionó a quienes apoyan la relación. “No me parece ni el momento adecuado ni tampoco me parece acertado el que dice ‘qué linda pareja que hacen’, ‘mirá qué divino él con sus ojos claritos y ella es tan talentosa’. Eso es una estupidez y una curva que la gente no se tiene que comer”, disparó.

“Detrás de todo esto hay un asesor. Realmente nuestro país sería una risa con esa dupla gobernando. Le va a servir para la temporada que viene a Fátima, para mostrarse. Lo va a saber aprovechar muy bien a este momento de amor”, sumó irónico.