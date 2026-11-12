Brasil: la justicia condenó a Meta a pagar una multimillonaria multa por interferir en las elecciones

La condena fue definida por el Tribunal Superior Electoral de Brasil por unanimidad y Meta deberá pagar 1,3 millones de dólares. Claves de la denuncia.

La justicia de Brasil condenó a Meta a pagar una multa de más de 1,3 millones de dólares tras haber dado por probado que interfirió en las elecciones presidenciales de ese país y que dispensó un trato desigual en sus redes sociales con la intención de favorecer al entonces candidato de la ultraderecha local y hoy prófugo de la Justicia, Flávio Bolsonaro, en detrimento de quien finalmente resultó electo en el balotaje, Luiz Inácio Lula da Silva, que dará inicio el próximo 1° de enero a su cuarto mandato al frente delo gigante latinoamericano.

El fallo fue definido por unanimidad por los integrantes del Tribunal Superior Electoral (TSE) a partir de una denuncia presentada por el equipo de campaña de Lula en la que acusó a la empresa tecnológica de Mark Zuckerberg, que gestiona Facebook, Instagram y WhatsApp, de restringir el alcance de los contenidos del mandatario y favorecer, mediante un trato diferenciado, la campaña del ahora prófugo Bolsonaro.

De acuerdo con la denuncia pesentada por el abogado Angelo Longo Ferraro, el gigante tecnológico habilitó la difusión de anuncios pagados con fondos del extranjero; habilitó la difusón de publicidad negativa realizada por medio de Inteligencia Artificial y eliminó recomendaciones de publicaciones favorables a Lula.

Durante el juicio, prevaleció el voto del juez Marco Aurélio Bellizze. El magistrado señaló que ordenó a Meta adoptar 17 medidas para aportar aclaraciones durante las elecciones, pero la empresa presentó información incompleta sobre las deficiencias señaladas, lo que dificultó verificar la veracidad de las alegaciones. “La información carecía de transparencia, ya que parte de ella se presentó en un idioma extranjero, en datos agregados y mediante declaraciones genéricas”, afirmó.

Otros seis magistrados del TSE se sumaron a esta decisión, incluido el presidente de ese cuerpo, Kassio Nunes Marques. Por otro lado, los jueces no encontraron evidencias suficientes para concluir que detrás de este desequilibrio hubo una intención deliberada para favorecer a Bolsonaro en detrimento de Lula. Así, la multa no pone fin al proceso. El TSE seguirá investigando si Meta favoreció a determinadas candidaturas y no tiene un plazo para el fallo definitivo.

A lo largo del juicio, la defensa de Meta afirmó que las acusaciones de que la empresa favoreció a determinados candidatos eran “falsas e infundadas”. “No hay pruebas de que Meta haya actuado de forma parcial”, afirmó la defensa.

En un documento enviado al TSE antes del juicio, la empresa negó haber difundido contenido político sesgado. Meta afirmó que sus informes de seguimiento muestran que los análisis de terceros sobre la supuesta parcialidad de las redes sociales no tuvieron en cuenta las diferencias entre las estrategias digitales de las campañas ni las visualizaciones repetidas de los videos.

Sin embargo, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmaron una carta antes del balotaje en la que señalaron que hubo restricciones a la libertad de expresión en plataformas de Meta. Denunciaron que los observadores internacionales que participaron en el proceso electoral detectaron un trato desigual por parte de las plataformas hacia los contenidos de las campañas, y señalaron que las cuentas vinculadas a uno de los candidatos se vieron perjudicadas.

Entre los episodios registrados figuran suspensiones temporales de cuentas de campaña y un alcance e interacción de las publicaciones políticas de dicho candidato considerablemente menor. También mencionaron que miles de cuentas y perfiles de influencers, periodistas y creadores de contenido fueron suspendidos, casi todos pertenecientes al mismo espectro político.

Hacia una mayor regulación en Brasil

En paralelo a la reciente decisión judicial, un conjunto de 48 organizaciones de la sociedad civil anunciaron que enviaron una carta a Lula para pedir que el Gobierno adopte medidas que regulen las plataformas, como normas para eliminar y suspender contenidos y cuentas.

Las ONG afirman que las elecciones de este año pusieron al descubierto el modo en que operan estas empresas, que concentran un poder que define qué circula y quién puede expresarse en el entorno digital. “Las elecciones brasileñas estuvieron marcadas por casos explícitos de censura y manipulación del debate público, especialmente por parte de Meta y otras plataformas digitales”, comienza la carta dirigida a Lula, recogida por el medio O Globo. “La democracia ha triunfado. Ahora es el momento de redoblar los esfuerzos para lograr ese objetivo”, indica el texto.

Por eso, las organizaciones firmantes afirman que es hora de adoptar medidas concretas para democratizar las comunicaciones, garantizando la plena libertad de expresión, reduciendo la concentración de poder de las grandes plataformas digitales y construyendo alternativas propias.

En su discurso de la victoria el 25 de octubre, el presidente reelecto redobló sus críticas a las plataformas y defendió la necesidad de una regulación más estricta. “Quiero agradecer a la sociedad en su conjunto, que es la que realmente ganó. En estas elecciones, la injerencia externa, a través de plataformas digitales, triunfó, y tendremos que regularlas”, enfatizó.

“Es imposible que no seamos conscientes de que los delitos en el mundo digital deben ser tratados igual que los delitos en la vida real”, señaló. “No podemos permitir que empresas gigantescas y monstruosas ganen millones y miles de millones, sin pagar impuestos a este país, e intenten manipular los resultados electorales”, remarcó.