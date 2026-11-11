El Gobierno intenta despegar a Martín Menem de las empresas de sus hermanos

Adrián Ravier defendió las contrataciones para los actos de León XIV y aseguró que el titular de Diputados ya no tiene relación con las compañías.

El Gobierno salió a defender las contrataciones de Tech Security y Purgato, dos empresas vinculadas a la familia de Martín Menem, después de que se conociera su participación en los operativos organizados durante la visita del papa León XIV. La explicación oficial buscó despegar al presidente de la Cámara de Diputados de las firmas que tienen entre sus integrantes a sus hermanos.

En conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que Martín Menem dejó de integrar Tech Security en 2023. “Era parte del directorio de la empresa hasta 2023. Una vez que entró al Gobierno nacional, dejó de ser parte de la empresa y, a partir de ahí, él, por lo menos, no tiene relación con la empresa”, sostuvo.

Ravier también defendió el desempeño de las compañías durante los eventos papales y destacó la magnitud del operativo de seguridad. “Todo el operativo, realmente ceremonial y de seguridad, fue impecable”, afirmó. Según detalló, participaron más de 50.000 efectivos en distintos turnos y millones de personas se acercaron a las actividades del Pontífice.

Sobre la contratación de seguridad privada, el funcionario argumentó que fue necesario recurrir a empresas externas por la dimensión del acontecimiento. “Esta empresa fue una de ellas; es minúsculo el lugar que ocupó la empresa privada en relación a la totalidad de efectivos que trabajaron en la ceremonia”, señaló.

Respecto de Purgato, también buscó minimizar su participación y sostuvo que el servicio de limpieza representó una proporción menor dentro de la organización general.

La historia de Tech Security tiene un dato central: el 6 de diciembre de 2023, mediante una escritura, Martín Menem transfirió su participación accionaria a su hermano Adrián. Desde entonces, los registros societarios identifican entre sus integrantes a Adrián y Fernando Menem, además de Pablo Ariel Vázquez.

Es decir, el cambio formal de titularidad no significó la salida de la familia Menem del negocio. La firma volvió a quedar en el centro de la discusión en julio de 2025, cuando fue preadjudicada con un contrato de casi $3.933 millones del Banco Nación para prestar servicios de vigilancia.

La otra compañía mencionada es Purgato SA, dedicada a la limpieza institucional. Fue constituida en 2012 y entre sus socios fundadores aparecen Fernando Menem y Pablo Ariel Vázquez, junto con Ignacio Villarreal Calo y Evaristo Sanguinetti.

En los eventos papales, el contrato principal fue adjudicado a DF Entertainment por $8.690 millones para la producción integral. Dentro de ese esquema estaban contemplados servicios de seguridad y limpieza. Tech Security confirmó públicamente su participación en el operativo, mientras que todavía resta precisar la contratación y los pagos correspondientes a cada subcontratista.

La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia en Comodoro Py para que se investiguen las adjudicaciones, las empresas involucradas y los vínculos comerciales entre ellas.