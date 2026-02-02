Bruno Hernández asumió como nuevo secretario de Ordenamiento Territorial

El acto de asunción del nuevo responsable de la Secretaría de Ordenamiento Territorial se desarrolló este lunes y fue encabezado por el intendente Othar Macharashvili. El mismo contó con la presencia de miembros del gabinete municipal, integrantes de los equipos de las distintas áreas de la cartera y familiares del flamante secretario.

Tras su asunción, Bruno Hernández indicó que el intendente “nos solicitó continuar fortaleciendo el trabajo que se viene llevando adelante, tanto técnico como jurídico. La idea es trasladar y ampliar la labor que veníamos efectuando en la Subsecretaría de Tierras”.

En ese sentido, expuso que “vamos a seguir con la capacitación de los empleados municipales, algo que para nosotros es muy importante para volcar todo en la atención cotidiana que necesitan los contribuyentes cada vez que acuden a realizar algún trámite o consulta. El objetivo es garantizar rápidas respuestas a los vecinos”.

“Sabemos que el desafío es enorme y que no es normal que este tipo de funciones las asuma gente joven, por lo que estoy muy agradecido con el intendente por la confianza”, manifestó, al tiempo que resaltó que “la labor que se va a desarrollar desde nuestra cartera siempre será pensando en llevar la mejor solución posible a la gente, tanto desde lo legal como desde lo social”.

Finalmente, Hernández felicitó al equipo de trabajo del área de Tierras, “que seguramente me acompañará a la Secretaría de Ordenamiento Territorial”, y remarcó que “estamos contentos por el compromiso que estamos asumiendo; vamos a trabajar para darle la mejor respuesta al intendente y a toda la comunidad de Comodoro”.