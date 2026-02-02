Un jugador se abalanzó sobre un referí tras recibir una doble amarilla.

Brutal ataque a un árbitro en un torneo de papi fútbol en Mar del Plata

Un partido de un torneo de papi fútbol en Mar del Plata terminó con una brutal agresión a un árbitro. Tras recibir una doble amarilla, un jugador le pegó trompadas y patadas al referí.

"Se calentó porque ya tenía amarilla del primer tiempo", explicaron testigos del terrible ataque que quedó registrado en las cámaras de la cancha.

"Se quejó y le sacaron otra amarilla. Ya le había pegado a otro árbitro. Todos saben que es un calentón", agregaron.

En el video se ve cuando el árbitro le muestra la tarjeta y, sin mediar palabra, el agresor le pega una trompada que voltea al referí. Ya con el hombre en el piso, le tira una patada a la altura de la cabeza.

