Bullrich culpa a Chile por el aumento de la delincuencia en Argentina

“Que no se me enoje Boric, pero es cierto”, consideró la ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei. Sus declaraciones generaron malestar entre los parlamentarios chilenos.

Una nueva controversia provocaron las palabras de la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, quien aseguró en un encuentro contra el narcotráfico en Bariloche que el incremento de los hechos de violencia delictiva en el sur del país tiene su origen en “modalidades que vienen de Chile”.

Según la funcionaria, desde un tiempo a esta parte se ha detectado la entrada al país de dispositivos electrónicos provenientes de Chile, como los inhibidores de vehículos.

“Es un tema complejo, difícil de controlar, porque se trata de elementos de uso libre que la gente compra como telecomandos de uso hogareño”, señaló Bullrich. Además, subrayó que se han detectado “otras modalidades delictivas” en el sur de Argentina provenientes del país vecino. “Que no se me enoje (el presidente) Boric, que antes se me enojó, pero esto es cierto”, bromeó Bullrich.

“TIENE UNA FIJACION CON CHILE”

Las reacciones no tardaron en llegar y tras recordar la nota de protesta que el mandatario chileno envió luego de las declaraciones de Bullrich sobre la presencia de Hezbolá en el norte de Chile, en abril pasado, el diputado Andrés Jouannet (Amarillos) señaló que “son poco amables las declaraciones de la ministra Bullrich, poco fraternas con un país hermano”.

Y agregó: “Está muy equivocada. En el Índice Mundial de Seguridad Interna y Policía, Chile está número 58, ha caído bastante, y Argentina está en el lugar 64, o sea, Argentina está mucho peor que Chile. Por tanto, la situación en materia delictiva de Argentina siempre fue peor que la chilena”.

El diputado Tomás de Rementería (IND) sostuvo por su parte que “Bullrich tiene una fijación con Chile. La verdad es que yo he sabido de los motochorros que era un método muy usado en Argentina, que ahora lo trajeron a Chile (...) Ellos tienen problemas de seguridad mucho más grandes que los nuestros, históricamente”.

En paralelo, el senador Iván Flores (DC) indicó al medio citado que “a diferencia de las afirmaciones anteriores de Bullrich, espero que en este caso tenga pruebas concretas”.