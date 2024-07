Burlando contra la jueza y el fiscal del caso Loan

Mientras se llevan a cabo repetidos operativos en 9 de Julios, Corrientes, en el marco de la búsqueda de Loan Danilo Peña, desaparecido hace 41 días, Fernando Burlando, abogado de los padres del niño, habló sobre la situación de la causa y lanzó duras críticas contra la jueza Cristina Pozzer Penzo y el fiscal Mariano De Guzmán por no tomar medidas y perder pruebas que podrían ser cruciales para el caso.

BURLANDO CONTRA LA JUEZA Y EL FISCAL

Burlando explicó que la investigación se encuentra en “foja cero” y criticó la falta de dirección concreta en la búsqueda de Loan. "Ayer se habló que estaban buscando a Loan en el sur, pero la investigación se está manejando con el azar, con la suerte de que alguien llame y diga que Loan está en tal lugar", comentó. Además, sugirió que las autoridades “no quieren ingresar en un terreno que va a llevar problemas al poder”.

“El operativo que se hizo en el sur había que hacerlo a las 24 horas de la desaparición de Loan, pero no entienden qué es la trata. Pedimos que generen grupos para conducir la pesquisa que tiene ganas de investigar, pero no recibimos nada”, sostuvo y agregó: “Me ofrecí con mi equipo para ayudar a la investigación, me reuní con el fiscal y me dio vergüenza esa situación porque me daba cuenta que siempre íbamos a estar en el mismo lugar en la investigación”.

El abogado señaló que tanto la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, como el fiscal Mariano De Guzmán mantuvieron la investigación bajo secreto de sumario y no dejan que el equipo de letrados acceda al expediente: "Nosotros todos los días presentamos medidas de pruebas. Ya tengo entendido que hay pruebas que ya se han perdido", añadió.

Burlando también insinuó que la pérdida de pruebas podría ser resultado de "negligencia o encubrimiento", destacando que “hicieron una atrocidad jurídica y se perdieron pruebas”.

“No estoy afirmando nada, pero es llamativo. No me cabe otra alternativa de pensar que esa situación de obediencia y la obsecuencia hacia el poder político está hasta incluso en la Justicia Federal de Corrientes”, expuso.

Burlando aclaró que los nuevos operativos realizados el martes fueron solicitados por su equipo debido a la precariedad de los anteriores. Explicó que "en una zona de agua se buscó a Loan con un palo" en lugar de seguir el protocolo adecuado.

El abogado expresó su frustración al llegar al lugar y observar que los rastrillajes no se hicieron de manera correcta. "La primera impresión que tuvimos fue que los rastrillajes no se hicieron de manera adecuada", dijo.

"La jueza y De Guzmán no toman decisiones que se caen del expediente, con cualquier juez hubiese sido diferente. Pedimos medidas de pruebas, a la familia no se le informa qué pasa con la búsqueda de Loan, no se detienen a las personas que son importantes a la causa...", indicó poniendo como ejemplo que nunca se solicitó el celular del abogado José Codazzi, exdefensor de Laudeliña Peña.

"No les importa los papás ni los hermanos de Loan", sostuvo sobre la postura de la Justicia Federal.

Además, Burlando expuso que le había solicitado a la jueza Pozzer Penzo el secuestro de los 50 mil pesos que había recibido Laudelina Peña para declarar, pero que desconoce si el procedimiento se hizo: "Esa plata es producto de un ilícito. Nos están tomando el pelo", expresó con enojo.

"Me dio vergüenza hablar con el fiscal De Guzmán, me di cuenta que íbamos a estar siempre en el mismo lugar, que no había interés, que estaba molesto porque estaban los medios. En la audiencia le dije que no trabajaban y me respondió 'escribimos tanto' (en relación a los expedientes). Acá se ve que no hay una dirección. Es un ladrillo caliente que se lo están tirando de uno al otro. Esto lo voy a denunciar. Hay jueces y fiscales de primer nivel que están más angustiados por la situación que esta gente de Corrientes", expuso.

"Si Loan no aparece va a ser un escándalo, la Justicia tiene que dar respuesta", sostuvo el abogado.