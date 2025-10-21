Buscan abrir la camioneta de Pedro sin dañarla

Con la participación de casi 100 personas, sobrevuelos y el apoyo de vehículos 4x4, continúa el operativo para dar con el paradero de los jubilados desaparecidos.

Este martes, el operativo de búsqueda de la pareja de jubilados desaparecida en la zona de Rocas Coloradas cobró mayor intensidad con la participación de cerca de un centenar de personas y sobrevuelos realizados durante la mañana.

Por pedido de la familia, las fuerzas intervinientes trabajan en la apertura del vehículo hallado en el área, para lo cual se está codificando una réplica que permita acceder al interior sin dañar la estructura. Además, se prevé realizar pericias mecánicas sobre el rodado utilizado por Pedro Kreder (79), quien iba acompañado por Juana Morales (69).

Desde el inicio del despliegue interinstitucional, la búsqueda no ha arrojado resultados positivos. Las tareas se extienden por tierra, mar y aire, mientras se suman nuevas hipótesis en torno a la desaparición de la pareja, que perdió todo tipo de contacto desde el sábado 11 de octubre.

El operativo cuenta con la colaboración de vehículos 4x4 y distintas fuerzas de rescate, en un contexto marcado por las difíciles condiciones climáticas y la preocupación por el estado físico de los adultos mayores, dadas las bajas temperaturas, la falta de hidratación y alimentación.

En este contexto, el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, brindará una conferencia de prensa este martes a las 21 horas para informar sobre los avances de la búsqueda y los próximos pasos.