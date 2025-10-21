Buscan a un joven de 21 años desaparecido en barrio Stella Maris

La División Búsqueda de Personas pide la colaboración de la comunidad para encontrar a José Armando Heredia, visto por última vez el 19 de octubre en el barrio Stella Maris.

La División Búsqueda de Personas de la Policía del Chubut solicita la colaboración de la comunidad para localizar a José Armando Heredia, un joven de 21 años que fue visto por última vez el sábado 19 de octubre de 2025, alrededor de las 15 horas, en el barrio Stella Maris de Comodoro Rivadavia.

Heredia nació en Bolivia, tiene contextura delgada, pesa aproximadamente 75 kilos, mide 1,70 metros, es de tez morena, tiene ojos negros y cabello corto, negro y ondulado.

Al momento de su desaparición vestía camisa blanca con manchas negras y mangas cortas, pantalón de jean negro, zapatillas color beige, gorra tipo visera azul y blanca, y anteojos de sol.

La Policía del Chubut solicita que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique con la División Búsqueda de Personas al 297-4082600, con la comisaría más cercana, o al 101.