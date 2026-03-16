Buscan hogar urgente para dos perros rescatados en barrio Sismográfica

Una organización proteccionista lanzó un pedido solidario para encontrar familias responsables para una hembra tipo galgo y un macho que permanecen en hogares de tránsito.

La organización proteccionista Comodoro Conciencia Activa difundió un pedido urgente de adopción para dos perros que fueron rescatados tiempo atrás en el barrio Sismográfica y que actualmente permanecen en hogares de tránsito a la espera de una familia definitiva.

Desde la entidad explicaron que los animales fueron retirados de una situación de vulnerabilidad y que su antiguo propietario decidió no recuperarlos, por lo que continúan bajo cuidado temporal mientras se intensifica la búsqueda de adoptantes responsables. En ese sentido, remarcaron que los espacios de tránsito son provisorios y no pueden sostenerse indefinidamente.

Uno de los perros es una hembra negra, de características similares a un galgo, que ya fue castrada. El otro es un macho que aún debe atravesar ese procedimiento veterinario. Ambos necesitan un hogar estable donde puedan recibir atención, afecto y los cuidados necesarios.

La organización apeló a la solidaridad de la comunidad para acelerar el proceso de adopción y garantizarles una nueva oportunidad. Quienes estén interesados en adoptar o en recibir más información pueden comunicarse a los teléfonos 297-4241341, 297-6232397, 297-5378232 o 297-4226176.

Desde Comodoro Conciencia Activa insistieron en la importancia de la adopción responsable como una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de los animales rescatados y promover la tenencia consciente.