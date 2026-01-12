Buscan a un paciente que se escapó de un psiquiátrico

Está desaparecido desde el sábado, luego de huir de un centro de salud mental de Río Gallegos. Se montó un operativo de búsqueda en una extensa franja de la costa de la ría y la zona rural.

La Policía de Santa Cruz informó este lunes sobre el hecho, sin especificar datos filiatorios del paciente desaparecido, aunque medios periodísticos de Río Gallegos precisaron que se trata de Gabriel Darío Milena, de 42 años y trabajador de Vialidad Provincial.

El informe oficial señala que desde la mañana del sábado 10 de enero la Policía de Santa Cruz lleva adelante un intenso operativo para dar con el paradero de un hombre que por la ventana de su habitación se retiró de un centro especializado de internación. El hecho ocurrió alrededor de las 10.15 y, tras la alerta inicial, se dio intervención al Juzgado de Instrucción N°3, a cargo de Gerardo Giménez.

De inmediato, personal de la Comisaría Primera inició un rastrillaje en las inmediaciones y se notificó a las demás unidades operativas. Minutos más tarde, un taxista informó que había trasladado a un hombre hasta la costanera de la ría local, donde lo perdió de vista al ingresar a la zona de playa.

A partir de ese dato, se desplegó un amplio operativo que incluyó a las comisarías Sexta y Primera; bomberos del Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERS); cadetes de la escuela de Policía y personal dependiente de la Dirección General de Operaciones, además de familiares y voluntarios.

La búsqueda se extendió hacia Güer Aike y zonas rurales, con un valioso apoyo aéreo del aeroclub local. Sin embargo, el viento impidió la navegación de bomberos y Prefectura en la primera jornada.

El domingo se sumaron drones y camionetas 4x4, por lo que hubo recorridas en estancias cercanas, en la zona de Punta Loyola y en la Reserva Costera. Por la tarde, bomberos e integrantes de Prefectura recorrieron el río Gallegos con botes y motos de agua, aunque sin resultados positivos.

Este lunes, nuevamente desde las primeras horas, se reforzó el operativo con patrullas motorizadas, cadetes de la Escuela de Policía y personal de Infantería. Los rastrillajes abarcaron la costanera, Punta Loyola, Palermo Aike, la ruta provincial 53, la Reserva Costera y el margen sur del río Chico. Hasta el momento, todos los procedimientos han arrojado resultados negativos y la búsqueda se mantiene activa.

Las autoridades agradecieron la colaboración de las instituciones y de ciudadanos que participan en el operativo, ratificando el compromiso de continuar con las tareas hasta dar con el paradero de la persona desaparecida.