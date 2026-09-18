Buscan una familia para una niña de 11 años en Comodoro

La Justicia de Familia de Comodoro Rivadavia abrió una convocatoria pública para encontrar una familia adoptiva o una referente afectiva para una niña de 11 años que actualmente cursa quinto grado.
La búsqueda está orientada a mujeres solas que puedan acompañarla en su crecimiento con amor, empatía y cuidado, garantizando su derecho a vivir en familia y respetando, al mismo tiempo, el vínculo que mantiene con sus hermanos.
Según la información difundida por el Juzgado de Familia N° 4 de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia y la Dirección General de Adopciones de Chubut, se trata de una niña alegre y cariñosa, a quien le gusta nadar, pasear, cocinar e ir a la playa.
La convocatoria contempla tanto la posibilidad de avanzar en un proceso de adopción como de constituirse en referente afectiva, siempre dentro del marco de acompañamiento y evaluación correspondiente.
Las personas interesadas podrán inscribirse desde el 18 de septiembre hasta el 23 de noviembre de 2026, enviando sus datos personales y de contacto a los correos [email protected] o [email protected].
Desde los organismos intervinientes remarcan que el objetivo central es garantizar a la niña un entorno estable, protector y afectivo, donde pueda continuar desarrollándose y sostener los vínculos significativos de su historia familiar.