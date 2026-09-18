El barrio René Favaloro celebró diez años de historia y trabajo comunitario

El intendente Othar Macharashvili acompañó el acto de celebración de la Asociación Vecinal del barrio km. 14. “Después de diez años, quienes recorrimos estas zonas y vimos crecer este hermoso barrio podemos dar muestra de lo que sucede cuando se urbaniza ordenadamente”, resaltó.

Este jueves por la tarde, el intendente Othar Machrashvili participó, junto a la comisión directiva presidida por Graciela Carrizo y vecinos del sector, del acto por el décimo aniversario de la Asociación Barrial René Favaloro. En la oportunidad, estuvo acompañado por los secretarios Ángel Rivas y Liliana Peralta; el diputado provincial Gustavo Fita; el presidente de la SCPL, Franco Domizzi y concejales.

En el lugar, el intendente destacó el crecimiento que tuvo el sector durante la última década y puso en valor el proceso de urbanización y planificación que permitió consolidar al barrio. “Después de diez años, quienes recorrimos estas zonas y vimos crecer este hermoso barrio podemos dar muestra de lo que sucede cuando se urbaniza ordenadamente. Se planificó un barrio, se incorporaron sectores del IPV y se fue gestando con la participación de los vecinalistas y, fundamentalmente, de los vecinos trabajando en conjunto”, sostuvo.

En ese sentido, resaltó que los avances alcanzados fueron posibles a partir del compromiso comunitario y del trabajo conjunto, más allá de las diferencias. “Se fueron haciendo obras de cordón cuneta e infraestructura y, durante todo este tiempo, este conglomerado tuvo más avances que otros sectores con mayor antigüedad. Ese es el ejemplo de lo que se puede lograr cuando los vecinos trabajan sin banderías partidarias, aportando y discutiendo, porque no somos todos iguales, pero podemos construir en conjunto”, afirmó.

Asimismo, Macharashvili también se refirió a los desafíos actuales en materia de ordenamiento territorial y acceso a la tierra, al acentuar la necesidad de que quienes reciben un lote puedan ocuparlo y cumplir con las normas establecidas. “No podemos entregar más lotes sin servicios ni tener terrenos durante diez años sin ocupar, cuando hay tanta gente que necesita un lugar para formar su hogar. Tenemos que trabajar juntos para generar más tierras urbanizadas y las condiciones de infraestructura que hacen falta”.

Por último, el jefe comunal reafirmó el compromiso de continuar gestionando obras y recursos para mejorar las condiciones de vida de los comodorenses, especialmente en un contexto económico complejo. “Todo lo que estamos haciendo hoy es con fondos propios y sabemos el esfuerzo que hace el vecino para cumplir. Si hay obras que no podemos hacer con nuestros recursos, iremos a buscar la ayuda del Gobierno Provincial o Nacional”, expresó.

Mientras que el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, destacó el rol del vecinalismo y de quienes apostaron al crecimiento de este sector de la ciudad desde sus comienzos. “Estar en este décimo aniversario es sumamente importante, porque tiene muchísimo que ver con quienes gestaron y pusieron la piedra fundamental para que hoy el barrio René Favaloro pueda estar como está. Hubo personas que apostaron a este lugar y creyeron que iba a ser uno de los puntos centrales de la ciudad. Por eso es fundamental reconocer a quienes, desde distintas gestiones y a lo largo de estos años, fueron aportando su granito de arena”, mencionó.

El compromiso y trabajo de los vecinos por lo construido durante esta primera década

A su turno, la vecinalista Graciela Carrizo, expresó: “Estoy orgullosa del barrio que tenemos. Si miro hacia atrás, no había nada en el barrio y hoy veo todo lo que hay. Eso me llena de orgullo. Construí todo acá, mi casa, mi familia, mis amigos. Amo mi barrio. Agradezco a las autoridades presentes y a Marisa Mellao que fue la primera que confió en mí. Estoy muy contenta”.

La celebración también tuvo un significado especial para el Club Social y Deportivo Favaloro, que al igual que la Asociación Vecinal cumplió 10 años. En ese sentido, el presidente de la institución, Martín Vivanco, sostuvo que “hoy el deporte y el trabajo barrial, son una base muy importante para el barrio, por lo que espero que sigamos creciendo de la mano: trabajando en la vecinal y para que el club siga desarrollándose.