Son cifras del segundo trimestre de 2026, elaboradas a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Hay 10 mil desocupados en Comodoro y Rada Tilly, según el INDEC

La tasa de desocupación en el aglomerado Comodoro Rivadavia-Rada Tilly se ubica ya en el 9,2%, en tanto a nivel nacional el índice se ubicó en 7,9% y la informalidad alcanzó el 45%.

El estudio estadístico precisó que en el aglomerado local, sobre una población total de referencia estimada en 263.000 personas, la Población Económicamente Activa (PEA) representa a 111.000 habitantes, registrando una Tasa de Actividad del 42,4%. A su vez, la Tasa de Empleo se posicionó en el 38,5%, lo que se traduce en 101.000 personas ocupadas.

En contraposición, la población desocupada abarca a 10.000 personas. Asimismo, la proporción de ocupados que, en Comodoro y Rada Tilly, demandan otro empleo porque la plata no les alcanza fue del 6,8% y la subocupación alcanzó el 5,5%.

A nivel regional, la Patagonia registró una Tasa de Actividad del 46,0%, una Tasa de Empleo del 43,1% y una Tasa de Desocupación media del 6,3%. Pero lo preocupante es que el índice de desocupación ubicó al aglomerado Comodoro Rivadavia-Rada Tilly (9,2%) por encima del promedio regional.

En la comparación con otros aglomerados patagónicos, el nivel de desocupación se distribuyó de la siguiente manera:

-Río Gallegos: registró una tasa de desocupación del 8,8%.

-Ushuaia-Río Grande: reportó una desocupación del 8,1%.

-Rawson-Trelew: la tasa de desocupación fue del 7,7%.

-Neuquén-Plottier: alcanzó un nivel de desocupación del 3,2%.

-Viedma-Carmen de Patagones: registró una tasa del 0,7%.