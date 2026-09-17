Corto Rodado reunirá a cinco países

Luego del cierre de la convocatoria del 18° Festival Internacional de Cortometrajes “Corto Rodado”, la Muestra "Sur sin Fronteras" incorpora once cortometrajes provenientes de Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile, consolidando a Comodoro Rivadavia como punto de encuentro del cine de la región sudamericana.

El 18° Festival Internacional de Cortometrajes "Corto Rodado" se realizará del martes 22 al domingo 27 de septiembre en el Centro Cultural de la ciudad, con una programación que combinará funciones de competencia, muestras especiales, talleres, conversatorios y actividades para escuelas.

En el cierre de convocatoria, el Festival recibió en total más de 247 obras audiovisuales, marcando un nuevo récord de participación. A la Competencia Internacional se sumará una fuerte presencia nacional, con cortometrajes de Salta, Mendoza, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Jujuy, Tierra del Fuego, Corrientes y Misiones, y una nutrida Competencia Regional con producciones de distintos puntos de la Patagonia, entre ellos Rada Tilly, General Roca, Puerto Madryn, Dina Huapi, Bariloche, El Bolsón, Caleta Olivia, Tolhuin y Puerto Pirámides.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, señaló: “este año, Corto Rodado da un salto importante al pasar fronteras y sumar una mirada verdaderamente internacional. Que realizadores de Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile elijan nuestro Festival para mostrar sus obras habla del crecimiento y el prestigio que fue ganando a lo largo de estos 18 años”.

“Es un orgullo posicionar a Comodoro como una pantalla que conecta al cine patagónico con el de otros países de la región", enfatizó la funcionaria.

Desde la organización, se agradeció a todos los realizadores, directores, productores y distribuidoras que confiaron en el Festival y que continúan apostando a este espacio de encuentro y difusión audiovisual.

PROGRAMA

La apertura será el martes 22 con la proyección de "SEI, la ballena desconocida", de Juan María Raggio y Mariano Fernández, acompañada por una charla sobre cetáceos a cargo de los biólogos e investigadores Marina Riera y Mariano Coscarella, además de las funciones de la competencia juvenil “Minuto Rodado” y, por la tarde, la muestra "Desde el Sur, en Corto", dedicada al nuevo cine estudiantil y emergente de la Patagonia.

El miércoles 23 continuará con la muestra de cortos creados con inteligencia artificial, la primera parte de la Muestra Internacional "Sur sin Fronteras" y el inicio de la Competencia Nacional; mientras que el jueves 24 será el turno de la Competencia Regional, en sus categorías de documental y ficción, y de la proyección del documental “El Turbio”, del director Alejandro Encinas, seguida de una charla con el realizador. El viernes 25 se desarrollarán el taller “La Cocina del Cine”, a cargo de Luciano Nacci, el conversatorio “Producir Documentales en Patagonia”, con Alejandro Encinas y Julieta Esteban, y la segunda parte de la Competencia Nacional.

En tanto, el sábado 26 continuará el taller de Luciano Nacci junto a la tercera parte de la Competencia Nacional, la proyección del cortometraje internacional "The Hopscotch" (Egipto), la segunda parte de la Muestra “Sur sin Fronteras” y la película internacional “When Fish Begin to Crawl” (Reino Unido - Escocia).

Finalmente, el domingo 27, día de cierre, el Festival ofrecerá el show “Música del 7mo Arte”, a cargo de la Banda Infanto Juvenil Municipal, la exhibición de los trabajos realizados en el taller de cine, la ceremonia de premiación con la lectura de actas oficiales y el anuncio de los ganadores y menciones especiales, para cerrar con la proyección de la película chilena "La Isla Negra", dirigida por Jorge Riquelme Serrano.

JURADOS

En esta edición, el 18° Festival Internacional de Cortometrajes "Corto Rodado" contará con la participación de distintos jurados, que evaluarán las producciones en competencia. El staff está conformado por Alison Ninoska, Arturo Solís González, Axel Monsú, Bianca Leveroni, Claudia Acuña, Lucía Salas, Luciano Nacci, María Amalia Sire, Nair Gramajo y Sebastián Gutiérrez, quienes tendrán a su cargo la evaluación de los cortometrajes presentados en las distintas secciones del Festival.