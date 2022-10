Calafate, Chenque y Náutico ganaron en Primera Damas

Los campos de juego de Calafate RC y Náutico y Deportivo Rada Tilly fueron el útimo domingo el escenario de la sexta fecha del torneo Clausura de hóckey sobre césped, que organiza la Asociación Austral.

En ese contexto, en Primera Damas, se jugaron tres partidos con victorias de Calafate RC, Chenque RC y Náutico Rada Tilly.

Las chicas del ’Cala’ vencieron a Deportivo Portugués 6-0, Chenque RC derrotó 5-0 a Comodoro RC y Náutico goleó 9-0 a Tiro Federal.

La jornada también tuvo partidos de las categorías formativas, es decir que se jugó en Sub 19, Sub 16B y Sub 14.

En Sub 19, Calafate derrotó 6-1 a Portugués, y Náutico le ganó 6-2 a Tiro Federal.

Por su parte, en Sub 16B, Calafate venció 4-0 a Portugués y Portugués Verde se impuso por 1-0 sobre Calafate Azul. Además, Náutico goleó 7-0 a Tiro Federal.

Y en lo que respecta a la categoría Sub 14, Portugués le ganó 3-0 a Calafate y Chenque RC se impuso por 3-1 sobre Comodoro RC.

.......................

Panorama de la 6ª fecha

Cancha: Calafate RC - Bº Divina Providencia.

Local: Deportivo Portugués.

Sub 14

- Deportivo Portugués 3 / Calafate 0.

Sub 16B

- Deportivo Portugués 0 / Calafate 4.

- Deportivo Portugués Verde 1 / Calafate Azul 0.

Sub 19

- Deportivo Portugués 1 / Calafate 6.

Primera Damas

- Deportivo Portugués 0 / Calafate 6.

...................

Cancha: Náutico y Deportivo Rada Tilly.

Local: Comodoro RC.

Sub 14

- Comodoro RC 1 / Chenque RC 3.

Sub 16B

- Tiro Federal 0 / Náutico Rada Tilly 7.

Sub 19

- Tiro Federal 2 / Náutico Rada Tilly 6.

Primera Damas

- Comodoro RC 0 / Chenque RC 5.

-Tiro Federal 0 / Náutico Rada Tilly 9.