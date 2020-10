Caleta: 9 contagios confirmados por el Hospital y Plan Detectar

Caleta Olivia tiene actualmente y de manera “oficial” 114 casos activos de COVID 19 al incorporarse este miércoles 9 contagios a las estadísticas de la pandemia.

De ellos, 5 fueron identificados por el Plan Detectar que desde hora temprana se desplegó de manera simultánea en dos barrios contiguos entre sí, el San Cayetano y el 8 de Julio ubicados en la zona oeste del ejido urbano.

En este caso se analizaron 41 muestras de vecinos que concurrieron voluntariamente al Centro de Detección emplazado en la Escuela N° 29.

Los restantes 4 positivos surgen de 64 muestras de hisopados que se analizaron en el laboratorio del Hospital Zonal.

Vale recordar que los operativos del Plan Detectar comenzaron la semana pasada abarcando inicialmente a los barrios José Koltun, 2 de Abril y 3 de Febrero.

De todos modos, se sabe que es altamente probable que el número de contagios que están activos son muchos más, dado que ya hay un brote por conglomerado.

Además, quedan muchos barrios para que ser visitados por los voluntarios que realizan las encuestas y no son pocos los vecinos que no están en sus domicilios o bien no los atienden, tal como lo pudo comprobar El Patagónico que acompañó en varias ocasiones al personal afectado a estos operativos.