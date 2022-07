Caleta Córdova recibirá a Newbery en el destacado de la Primera "B"

La noche del jueves se conoció la programación para el fin de semana, y el torneo oficial de fútbol femenino 2022 tendrá solo cuatro partidos. Por la Primera A jugarán el domingo Deportivo Roca con Ciudadela desde las 18 horas con el arbitraje de Hugo Poloni y la colaboración de Edgardo Araoz. Quedarán por jugarse Comisión de Actividades infanbtiles - San Martín, Huracán - Universitario y Ferro con Comodoro FC.

En cambio, en el Ascenso femenino se programaron tres partidos para este sábado, y quedarán dos pendientes. A las 11 Laprida B recibirá a Talleres Juniors con el arbitraje de Raúl Brizuela y Brian Jerosimich como único asistente, mientras que a las 18 habrá dos partidos. En el "Puerto", Caleta Córdova recibirá a Jorge Newbery que viene de un fin de semana sin jugar y quiere recuperar terreno en lo que será el destacado de la 6a fecha.

A la misma hora, en cancha de Palazzo, las "Aguiluchas" se medirán con Stella Maris en un juego donde ambos equipos buscarán los tres puntos para no perder protagonismo.

En el ascenso quedarán pendientes Deportivo Portugués - Rada Tilly y Oeste Juniors - General Saavedra.

PROGRAMA - 6ª FECHA

PRIMERA A

SABADO

- 18:00 Deportivo Roca vs Ciudadela. Arbitros: Hugo Poloni y Edgardo Araoz.

- Postergados: San Martín vs CAI, Huracán vs Universitario y Ferro A vs Ferro B.

PRIMERA B

SABADO

- 11:00 Laprida B vs Talleres. Arbitros: Raúl Brizuela y Brian Jerosimich.

- 18:00 Jorge Newbery vs Caleta Córdova. Arbitros: Héctor Quintana y Hugo Poloni.

- 18:00 Stella Maris vs Próspero Palazzo. Arbitros: Jeremías Núñez y Daniel Sosa.

- Postergados: Deportivo Portugués - Rada Tilly y Oeste Juniors - General Saavedra.