Camero fue víctima de una estafa virtual y le vaciaron la cuenta

El actor Juan José Camero, que se retiró hace más de diez años y padece una enfermedad que le provoca una ceguera relativa, según él mismo contó, pasó un muy mal momento este fin de semana. Camero fue víctima de una estafa virtual.

Según contó en una entrevista, el artista recibió un mail decía 'Aviso importante Banco Ciudad', y le pedían que actualice sus datos personales. Tras pasarlos, recibió un mensaje para que valide esa información con un código en su teléfono. Cuando lo hizo, se le bloqueó el celular.

Le quitaron hasta el último ahorro que tenía en su cuenta bancaria. "Desde el teléfono llamo al banco, te dan el saldo de tu cuenta... Cero", relató Juan en Telefe Noticias.

El actor aún no sabe cómo ocurrió la maniobra. "Me tomaron la estafa también en el 911. Hice todos los pasos rápidamente. No dormí esa noche. Se me fue la presión a 20 y no hizo un ACV de casualidad. No podía detener la angustia y la impotencia", contó con tristeza el querido actor.

Tras el hackeo por el que perdió todo su dinero, se siente temeroso y se asume como "analfabeto" en lo que respecta a nuevas tecnologías. Si bien el recordado protagonista de “Nazareno Cruz y el lobo” no dio más detalles, esto le habría costado sus ahorros. Ojalá su banco responda como debe.