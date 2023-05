Camila Contreras: "todo llega en algún momento"

La comodorense Camila Contreras volvió a Comodoro Rivadavia luego de su concentración con la selección argentina de rugby femenina, donde Las Yaguaretés se preparan para el Repechaje Olímpico de junio. Se trabajó en los entrenamientos, evaluaciones físicas, buscando el equipo definitivo que quedará para representar al país en la selección argentina femenina de rugby 7.

Del 18 al 21 de este mes estuvieron entrenando Las Yaguaretés, en la sede de Casa Pumas, teniendo a disposición toda la estructura tecnológica del Ce.N.A.R.D (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), donde además de los entrenamientos habituales, hubo evaluaciones de salto y velocidad en el área de biomecánica, buscando un mayor rendimiento individual y colectivo.

“Estuvimos en la última concentración para disputar una plaza para los Juegos Olímpicos del año que viene, fuimos 22 jugadoras, de las cuales estuvimos peleando un puesto, serán 12 jugadoras, se achica el cupo. Fue una excelente experiencia, cargada de muchas emociones, era la última para quedar en una lista oficial, definitiva. Muy contenta con todas las oportunidades que me están dando para seguir persiguiendo este sueño”.

“Yo, pertenezco a un radar donde estoy siempre, pero hay jugadoras que están para ese torneo y ese momento, si me toca estar más que feliz, sino seguir trabajando para el objetivo. Ahora en 7 julio tengo un inter-academia en Córdoba de las cuales participan las regiones”, expresa Camila Contreras.

ESTUDIA 1º AÑO DE PSICOLOGIA

El 15 y 17 de junio en Montevideo Las Yaguaretés jugarán el Repechaje Olímpico, donde se calcula que Brasil será la selección a vencer, para conseguir la única plaza olímpica para Sudamérica, de cara a París 2024. Se busca que por primera vez la Argentina se vea representada en el rugby femenino en un juego olímpico. El certamen clasificatorio para los Juegos, se llevará a cabo en el Estadio Charrúa de la ciudad de Montevideo.

“Rescato de esta concentración, la actividad física, lo que mejoré como jugadora, concentración a concentración me voy dando cuenta de mis mejorías tanto en el rugby como en mi físico. Mi punto más débil que era el físico, lo voy mejorando pero también por mucho entrenamiento que le estoy metiendo yo”, expresa Camila, quien está cursando el primer año de Psicología y entrenando a full.

Ahora el plantel de 22 jugadoras pasará a ser de 14 en el campus de Paraguay y de 12 en el torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos. Además de la Argentina, las otras ocho Uniones de Sudamérica de Rugby invitadas a participar del torneo son: Brasil, Chile, Paraguay, Colombia, Uruguay, Venezuela, Perú y Costa Rica.

“TODO LLEGA EN ALGUN MOMENTO”

Camila Contreras, quien formó parte en su momento de Calafate Rugby Club, ahora está integrada a La Plata Rugby Club. También deja su mensaje para las jugadoras que entrenan en diferentes clubes de Comodoro Rivadavia.

“Que se sigan esforzando, todo llega en algún momento. Nunca bajar la cabeza, por más veces que uno quiera dejar todo porque se cansa hay que seguir, porque algo va a llegar en algún momento que abrirá las puertas para poder seguir y perseguir ese sueño que cada una tiene”.

De regreso a Comodoro Rivadavia estuvo junto a su padre con el presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, el profesor Hernán Martínez. “La reunión fue excelente, Hernán es una persona muy abierta a escuchar y ayudar, que siempre me brinda una mano para lo que necesite, me sigue apoyando en esta carrera. Está agradecido que yo venga a verlo y demás, le agradezco de todo corazón. Volví el miércoles a Comodoro y hoy me estoy volviendo para La Plata. Extrañaba muchísimo la familia, mi casa, la ciudad, mis amigos y demás. Más que feliz de haber pasado unos días disfrutando de mi familia”, dijo por último la pilar derecho Camila Contreras.