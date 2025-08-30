Camila Jaramillo pelea por un título argentino de full contact de la WKN

Será este sábado en el torneo “Buenos Aires Top Fights” que se desarrollará en el Club Argentino de Castelar. La gala central y profesional arranca a las 19:30.

Este sábado integrantes femeninas del Team Mellado estarán compitiendo en el torneo “Buenos Aires Top Fights”, será sumar experiencia en una gran gala que tiene peleadores profesionales y se desarrollará en Club Argentino de Castelar en calle Montes de Oca 2242. Camila Jaramillo va por el título de la WKN de los 57 kilogramos en un duro super 4 en full contact.

Habrá peleas amateur de muay thai, kick boxing y full contact. Y en el “Gran Prix Femenino” también disputarán títulos en juego de la WKN (World Kickboxing Network) uno de los organismos a nivel internacional que promueve varias disciplinas de deportes de contacto. Y buscando ganar un cinturón estarán: Yanina Carrizo, Fernanda Piñeyro, Lucía Fusco, y la comodorense Camila Jaramillo, un súper 4 profesional fiscalizado por la World Kickboxing Network (WKN).

Esta será una gran ocasión para mostrar el kick boxing femenino comodorense en Buenos Aires. El técnico de kick boxing Alejandro Mellado, quien viajó a cargo de la delegación, al respecto, puntualizó. “Cuando vino hace poco días Cristian Bosch (Dojo Serpiente) a Comodoro a tomar exámenes y brindar una capacitación nos invitó, -por Camila Jaramillo-, a este evento, donde se compite por un super cuatro con un título argentino en juego de la WKN. Es una muy buena posibilidad”.

En aquella ocasión también estuvo en Comodoro la peleadora profesional Florencia “La Leona” Greco, quien apoyó esta idea de llevar a las peleadoras del Team Mellado a foguearse en Buenos Aires. “Las chicas es para mostrarlas en su nivel que tienen, van a sumar experiencia. No estarán en la gala central, pero es lindo que también vean cómo se desarrolla todo el kick boxing en Buenos Aires y el nivel que tienen", aseguró “Jano” Mellado.

Las comodorenses que competirán este sábado por la noche y que forman parte del Team Mellado son: Camila Jaramillo hasta 57 kg, Sofía Soto (35 kg), Giuliana Cerezo (36 kg) y Nahiara Sosa en categoría hasta 50kg.

Por último, Alejandro Mellado aseguró. “Ya está realizado el pesaje, todos bien, esperando el momento de evento. Como siempre nuestro agradecimiento es para el profesor Hernán Martínez, Comodoro Deportes, la Dirección de Deportes, que siempre nos están dando una manito y en este caso con este viaje. Muy agradecidos”.

En otra de las peleas centrales estarán disputando el título del evento Felipe “Flyer” Ballero y Francisco “El Toro” Plada. La gala central y profesional donde estará Camila Jaramillo comenzará a las 19:30 y la comodorense tiene grandes posibilidades de estar disputando la final, aunque primero deberá pasar su llave.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.