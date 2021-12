"Campazzo es uno de los mejores generadores de juego del mundo"

A la distancia, lo que logró Emanuel Ginóbili y compañía con la Selección argentina a nivel mundial y San Antonio Spurs en la NBA toma mayor valor. Él, desde su lugar, se saca el privilegio que consiguió y destacó a su compatriota, Facundo Campazzo.

Precisamente, en una entrevista con Solo Básquet, no reparó en elogios acerca de la actualidad de la base de los Denver Nuggets como también opinó acerca de Leandro Bolmaro y Gabriel Deck. Sin embargo, tampoco le escapó al presente del seleccionado con Néstor García.

“Facu es un indiscutido a nivel mundial, tener un jugador de ese talento y energía te levanta un equipo. Hay jugadores que transmiten todo. El “Chapu” (Andrés Nocioni) era de ese estilo, pero encima, él pelea con la desventaja física y este enano es tremendo y contagia con esa energía e intensidad”, sostuvo.

En esa línea, “Manu” no anduvo con vueltas, y afirmó: “Es uno de los mejores generadores de juego del mundo. Hoy, aún en un equipo que juega sin un base tradicional, logra ser importante y se hace notar. Parece que su juego no se destaca tanto, pero busca la forma de hacerlo cuando juega sus 25/30”.

Por otra parte, reconoció a Bolmaro y Deck por lo que apareció en Minnesota Timberwolves y Oklahoma City Thunder, respectivamente. “Leandro está conociendo el sistema y va a tener miles de oportunidades y va a terminar jugando. Tiene que aprovechar para aprender”, indicó quien es considerado el mejor de todos los tiempos.

Y agregó: “Tortu es el más delicado porque es el más joven y está en un equipo que no necesita ganar, que está desarrollando jugadores y hoy no es una prioridad porque el técnico elige a otros jugadores. Es una situación difícil”. En tanto, el nacido en Bahía Blanca no dejó de lado a la Selección nacional con García al mando.

“Vi las mejores imágenes de su primer partido y lo más destacable es que Carlos (Delfino) haya vuelto cinco años después, con todo lo que la luchó y eso me alegró enormemente y me alegró verlo contento. Verlo a Néstor ahí también me puso contento. No lo conozco tanto ya que fue ayudante de Julio (Lamas) en el Preolímpico de 2011 y le deseo lo mejor”, dijo.

“Soy un hincha más de la Selección”, aseguró Ginóbili, que hoy se desempeña como asesor de operaciones y desarrollo de jugadores en los Spurs. “Material de heno. Nos juega a favor el hecho de jugar en América donde se nos hace más difícil clasificar a los torneos más importantes”, manifestó.

Y culminó: “Si nos tocara jugar en Europa donde tenés 12 potencias, sería mucho más complicado. Facu (Campazzo), insisto, es un líder indiscutido y tiene buena compañía. La cuestión es que estén todos sanos y que un batacazo siempre se puede dar. Lo han probado en China que lo pueden hacer”, sentenció el exjugador de Estudiantes de Bahía Blanca.