Candela Velázquez: "ganar el oro fueron muchas emociones juntas"

La destacada palista visitó Chubut Deportes antes de lo que será su participación en los JADAR 2025.

Candela Velázquez, se reunió en horas de la mañana de este lunes con el gerente general de Chubut Deportes, Mariano Ferro.

Durante el encuentro, la excelente deportista compartió con el funcionario del ente, las sensaciones del logro obtenido integrando el K4 de Canotaje de la Argentina, en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. También en la ocasión, charlaron sobre la próxima participación en los JADAR, del 9 al 14 de septiembre en Rosario.

Este jueves, la delegación que tomará parte de estos juegos será recibida por el gobernador Ignacio Torres, en Casa de Gobierno.

Al final de la reunión, la trelewense se prestó amablemente al dialogo con el área de Prensa del organismo provincial del deporte.

“FUE UN TORNEO IMPRESIONANTE”

“Con la selección argentina fueron tres meses que estuvimos juntos, fue un torneo impresionante, así que todo fue muy lindo. Si bien yo ya venía participando en mundiales esto es algo diferente porque están todos los deportes, es similar a las olimpíadas. A los Juegos Panamericanos no los tenía muy presente, pero lo vivido fue como un sueño, además de lo que compartí con mis compañeras. Fueron mis primeros y últimos juegos, así que los disfruté como nunca”.

“Es difícil armar un K4, más que nada porque todas vivimos en diferentes partes de Argentina, así que lo armamos medio en tiempo récord a ese bote, pero tuvimos la suerte de entrenarnos con la Senior y medirnos para saber dónde estábamos paradas y ahí apuntar a los panamericanos”.

“Cuando llegamos a Asunción, el bote se sintió súper cómodo, que por ahí teníamos miedo, de que justo el agua donde vas a competir no sea muy cómoda y te empieces a caer y no puedas seguir bien a tu compañera. Por suerte eso no sucedió, sentimos mucha más firmeza y mucha más confianza a la hora de remar”.

EUFORIA

“Ganar la medalla de oro fueron muchas emociones juntas, más que nada euforia diría yo, porque después de todo el trabajo hecho del momento deportivo que marca una historia en mi carrera deportiva, festejamos, nos abrazamos. Fue un momento lindo porque significa mucho ganar una medalla panamericana”.

“AHORA SE VIENEN LOS JADAR”

“Yo descansé un día y ya estoy entrenando de nuevo porque la idea es mejorar el K1, así que voy a seguir trabajando en eso. Tengo la suerte de que cuando remo en equipo ando bien y en K1 me siento cómoda, porque es lo que entreno todos los días. Ahora vienen los JADAR en dos semanas y luego tengo un selectivo sobre el final de año, así que trabajando para competir en el K2 en dupla con Leila Hughes de Gaiman, es la primera vez que vamos a correr juntas y vamos a ver que sale”.

Finalmente, la deportista agradeció “a su familia, a Chubut Deportes y a la Municipalidad de Trelew por el apoyo constante a mi carrera deportiva”.