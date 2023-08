Caramelito contó por qué dejó a Coco Sily y volvió con su expareja

“Estoy bien, triste obviamente con todo lo que implican las decisiones de la vida, de las relaciones, de los vínculos, cuando hay una persona tan valiosa como es Coco, tan querida”, señaló Caramelito a Socios del Espectáculos, el programa de El Trece, en lo que fue su primera aparición mediática.

Cecilia también aclaró que si bien su relación con Coco Sily fue breve, fue “muy importante haberlo conocido” y destacó que el vínculo con el humorista se basó siempre en charlar todo y ser francos el uno con el otro.

“Evidentemente yo no estaba en una circunstancia, tal vez, para eso. Finalmente, yo tomé la decisión de cortar nuestra relación porque sentía que no podía seguir avanzando de la mano de él como hasta el momento por la circunstancia de mi vida que venía viviendo desde diciembre, que me separé”, detalló.

Tiempo después Caramelito no dudó en aclarar que el motivo de la ruptura fue reanudar su vínculo con Damián Giorgiutti, su expareja.

“Es muy difícil predecir tanto las cosas, por más que uno ponga lo mejor y quiera que todo salga bien siempre”, cerró.

Caramelito Carrizo y Coco Sily mantuvieron un romance de tres meses. La pareja había blanqueado su vínculo a finales de junio y no dudaron en ir juntos a los Premios Martin Fierro 2023. Todo parecía fluir entre ellos hasta que se conoció la sorpresiva decisión de ponerle fin a su noviazgo.

Lejos de mantenerse en resguardo los motivos de la ruptura, se dio a conocer que fue ella quien tomó la determinación para darse una segunda oportunidad con su expareja y padre de sus hijos.