Carlos Santana no entrena en cuarentena y prioriza el trabajo

La cuarentena generó diferentes situaciones en los deportistas locales. Algunos se las ingeniaron para buscar la forma de entrenar en casa, pero otros no tuvieron esa suerte.

El boxeador Carlos Santana venía preparándose para un combate que entregaba grandes expectativas, pero se suspendió y todo volvió a fojas cero. Leonardo Amitrano deberá esperar para subir al ring y pelear con el "Puma", que por estos días solo se dedicó a trabajar.

“En la cuarentena solo estuve trabajando, no pude entrenar nada. Solamente me estoy cuidando para no irme mucho de peso”, contó Santana a El Podio Sur.

El joven boxeador se encuentra abocado a su rol de empleado municipal y sobre la posible vuelta de la actividad, sin protocolo ni fecha a la vista, cuenta: “Es algo que todos esperan con ansias. Por cómo está todo en esta situación, yo creo que va a pasar tiempo para que todo sea como antes. Si no puedo pelear, sí o sí tengo que trabajar porque de una u otra manera hay que ganarse la plata”.

Sobre su vuelta al boxeo y posibles rivales, Santana no esquiva y responde: “Yo si peleo, quiero hacerlo con gente conocida nacionalmente como el mismo Amitrano o Víttori, y en mí categoría”.

Santana sabe que el camino es largo y queda mucho por recorrer. Por eso afirma: “Tengo mucho que aprender porque todavía soy joven y llevo cuatro años de profesional. Siento que puedo mucho más. Cuando en mi trabajo me dejaron entrenar tiempo completo, se notó mucho el cambio para bien. Igual, ahora estoy como en una incógnita si es que sigo o no. Vamos a ver qué dice el tiempo, porque se me está haciendo muy complicado”.