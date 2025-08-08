Carrizo atendió requerimientos de vecinos del barrio Perito Moreno

El intendente de Caleta Olivia encabezó una nueva jornada del programa Más Gestión, donde mantuvo un encuentro con vecinos y dirigentes de la vecinal del barrio Perito Moreno.

Pablo Carrizo llegó acompañado por integrantes de su gabinete y también conversó con el personal de áreas de la comuna y de otras reparticiones, quienes hasta este viernes llevan adelante el programa territorial de gestiones comunitarias.

Respecto de la reunión con integrantes de la comisión directiva del citado barrio, el intendente comentó que los mismos le entregaron un petitorio “con muchos requerimientos para el barrio”, por lo cual ya se está estructurando una planificación de trabajo a corto, mediano y largo plazo para ese y otros barrios.

Al respecto, Carrizo preciso que todo ello “será canalizado a través del área de Relaciones Institucionales, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre las uniones vecinales y el municipio”.

Por otra parte, en relación a la continuidad territorial del programa Más Gestión, dijo que “la idea es estar en toda la ciudad” para atender todas las necesidades de la comunidad.

Por su parte el jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia, valoró el intercambio con los referentes barriales. “Estamos muy contentos de poder reunirnos con los referentes de la Unión Vecinal. Siempre para nosotros es importante escuchar a los frentistas, o a quienes los representan, para que nos puedan transmitir todas las necesidades del barrio”, puntualizó.

Fuente: Prensa Municipal