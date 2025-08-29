Caso ANDIS: la Justicia recibe 50 audios clave atribuidos a Diego Spagnuolo

El periodista Mauro Federico entregó el material al fiscal Franco Picardi, que ahora investiga el presunto pago de sobornos por parte de laboratorios. La ex mano derecha de Karina Milei ya designó a sus abogados defensores.

La investigación sobre el presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tomó un nuevo impulso. La Fiscalía recibió medio centenar de audios atribuidos a su ex titular, Diego Spagnuolo, material que podría ser crucial para la causa. Los archivos fueron aportados por el periodista Mauro Federico, quien declaró como testigo ante el fiscal federal Franco Picardi y aseguró haberlos recibido el pasado 16 de agosto.

En los audios, que habrían sido grabados entre agosto y octubre de 2024, se escucha supuestamente a Spagnuolo hablando de presuntos delitos, incluyendo porcentajes que representantes de la droguería Suizo Argentina exigirían a laboratorios, que luego serían entregados a funcionarios del gobierno nacional.

Mientras el fiscal Picardi comienza a analizar el nuevo material, Spagnuolo designó formalmente a los abogados Ignacio Rada Schultze y Juan Aráoz para que lo representen en el caso.

Actualmente, el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Picardi avanzan en la investigación, analizando la documentación y la información incautada en los allanamientos realizados en las sedes de la ANDIS. El objetivo es determinar si hubo sobreprecios en la compra de medicamentos que pudieran ocultar el pago de sobornos. En este marco, se esperan los resultados de los peritajes a los teléfonos de otros involucrados, incluyendo los de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, accionistas de la Suizo Argentina.