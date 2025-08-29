"Espalda con espalda": Caputo desmiente rumores de ruptura con Milei

Ante las crecientes especulaciones sobre un quiebre en su relación con el Presidente, el ministro de Economía recurrió a un chat personal para demostrar que su vínculo está "más fuerte que nunca".

En medio de la creciente volatilidad del mercado y las presiones sobre el tipo de cambio, el ministro de Economía, Luis Caputo, decidió salir a enfrentar los rumores de una supuesta interna con el presidente Javier Milei. Las versiones, que circularon en medios y redes sociales, señalaban que el vínculo entre ambos se había deteriorado a raíz de las recientes decisiones económicas.

Para desmentir las especulaciones, que se intensificaron luego de la eliminación de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI) y la consecuente suba del dólar y de las tasas de interés, Caputo mostró en vivo un chat con el Presidente. "No puedo estar desmintiéndolo todo el tiempo. No me entra en la cabeza”, dijo en el programa de streaming "Las tres anclas" antes de revelar el contenido de su teléfono.

La conversación, fechada el 27 de agosto, reflejaba el apoyo incondicional de Milei, quien le escribió a su ministro: "TE QUIERO TOTO...!!!" y "SOS LO MÁS DE LO MÁS...!!!". A lo que Caputo respondió: "Jaja, yo tb!! Espalda con espalda vamos!!".

El ministro aprovechó la oportunidad para defender la polémica medida de eliminar las LEFI, asegurando que fue una decisión estratégica para evitar una crisis financiera aún mayor. Según Caputo, sin esta acción, el volumen de pesos en el mercado habría sido mucho más grande, generando un desequilibrio y profundizando la recesión.