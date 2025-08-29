Fuerte rechazo a Karina Milei y Martín Menem: una caravana fallida

Una nueva caminata de campaña de La Libertad Avanza terminó en incidentes. Karina Milei y Martín Menem fueron repudiados por vecinos de Corrientes, quienes los obligaron a evacuar la zona a menos de una cuadra de haber iniciado la actividad, un día después de los incidentes en Lomas de Zamora.

En un nuevo episodio de tensión para el oficialismo, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fueron increpados y obligados a abandonar una caravana de campaña en Corrientes. La fallida caminata, en la que también participaba el candidato local Lisandro Almirón, se vio interrumpida a tan solo una cuadra de su punto de partida.

El incidente se produce apenas un día después de que el presidente Javier Milei tuviera que suspender una caravana en Lomas de Zamora debido a piedrazos, y en medio del escándalo por la presunta trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde los audios filtrados del extitular del organismo, Diego Spagnuolo, señalan a Karina Milei y a Lule Menem como presuntos implicados.

Tensión con la prensa y altercados en vivo

La situación se tornó aún más caótica cuando una periodista de A24 denunció haber sido agredida junto a su camarógrafo por militantes de La Libertad Avanza. La cronista describió un "clima horrible", con empujones y forcejeos, mientras el conductor Eduardo Feinmann advertía desde el estudio la tensión en el ambiente.